Диораму на Сапун-горе отреставрируют за 6,8 млн рублей

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник ищет подрядчика, который возьмется за реставрацию полотна и предметного плана диорамы на Сапун-горе.

Как следует из данных портала госзакупок, на это потратят 6,8 миллионов рублей.Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» состоит из холста площадью 140 квадратных метров (его длина 25,5 метров, высота – 5,5 метров) и предметного плана площадью 83 квадратных метра. Согласно техническому заданию, полотно картины сейчас покрыто пылью с лицевой и обратной стороны, также есть загрязнения предметного плана.

«Красочный слой требует очистки, закрепления и подрисовки. Необходима подкраска и списание предметного плана с живописным полотном. Отдельные фрагменты предметного плана требуют восполнения и закрепления клеевым составом с подбором соответствующего колера», - говорится в техзадании.

Также подрядчик должен будет скорректировать натяжение полотна, которое ослабло, и заменить зонт-рефлектор – конструкцию, которая подвешивается над смотровой площадкой и регулирует освещение. На данный момент он сильно загрязнен.Работы должны быть сделаны за три месяца, гарантия на них должна распространяться на пять лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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