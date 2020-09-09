Более 40 тысяч абонентов в Ялте остались без электричества из-за ошибки крановщика

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Энергетики за 16 минут восстановили в Ялте поврежденную башенным краном линию электропередач.

Об этом сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия «Крымэнерго».

«В 16.20 произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Симферопольская – Ялта в результате чего без электроснабжения оказались более 43 тысяч потребителей Ялты. Для ликвидации аварийной ситуации специалистам ГУП «Крымэнерго» понадобилось 16 минут, в 16.36 электроснабжение потребителей полностью восстановлено», – говорится в сообщении.

Среди отключенных от электричества абонентов были как жилые дома, так и госучреждения. По предварительным данным причиной аварийного отключения электроснабжения явилось выполнение работ сторонней организацией с применением башенного крана вблизи охранной зоны ВЛ 110 кВ Симферопольская – Ялта.

В «Крымэнерго» отметили, что работы вблизи линий электропередач башенным краном осуществлялись с нарушениями. Согласно действующему законодательству, для воздушных линий электропередачи классом напряжения 6-10 кВ охранная зона составляет 10 метров, для ВЛ 35 кВ – 15 метров, ВЛ 110 кВ – 20 метров, ВЛ 220 кВ – 25 метров, ВЛ 330 кВ – по 30 метров в обе стороны от крайних проводов линии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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