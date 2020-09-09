COVID в Севастополе временно отступил: сводка за сутки

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По состоянию на утро 9 сентября в Севастополе не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

В последний раз такой показатель в городе был полтора месяца назад – 23 июля.

Кроме того, за сутки после выздоровления из больниц города были выписаны еще 11 пациентов, переболевших COVID-19. Таким образом, в настоящий момент в стационарах находится 97 человек с этим диагнозом.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 590 человек. Выздоровели 445 человек, 20 человек умерло», - уточнили в правительстве.

Как сообщалось ранее, в Крыму за сутки зарегистрировано 52 новых заболевших, один пациент скончался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще полсотни: в Крыму 52 новых заражений коронавирусом. За 8 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.

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