Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Один человек с COVID скончался в Крыму ● Еще полсотни: в Крыму 52 новых заражений коронавирусом ● В Керчи - «чрезвычайно высокий» дефицит врачей ● Названы возможные сроки испытаний российской вакцины от COVID-19 на детях ● На лечении в ковидных госпиталях Крыма находится 951 пациент
COVID в Севастополе временно отступил: сводка за сутки
фото © vk.com/aksenovrk
По состоянию на утро 9 сентября в Севастополе не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
В последний раз такой показатель в городе был полтора месяца назад – 23 июля.
Кроме того, за сутки после выздоровления из больниц города были выписаны еще 11 пациентов, переболевших COVID-19. Таким образом, в настоящий момент в стационарах находится 97 человек с этим диагнозом.
«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 590 человек. Выздоровели 445 человек, 20 человек умерло», - уточнили в правительстве.
Как сообщалось ранее, в Крыму за сутки зарегистрировано 52 новых заболевших, один пациент скончался.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Еще полсотни: в Крыму 52 новых заражений коронавирусом. За 8 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.
В Керчи - «чрезвычайно высокий» дефицит врачей. Член Совета Федерации России из Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что получила очень много обращений, которые касаются дефицита врачей в Керчи.
Названы возможные сроки испытаний российской вакцины от COVID-19 на детях. Испытание российской вакцины от коронавируса на детях может начаться через девять месяцев после завершения испытаний препарата на взрослых.
На лечении в ковидных госпиталях Крыма находится 951 пациент. Выздоровело с начала пандемии 1867 человек, из них 22 – за последние сутки.
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COVID в Севастополе временно отступил: сводка за сутки
По состоянию на утро 9 сентября в Севастополе не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Еще полсотни: в Крыму 52 новых заражений коронавирусом
За 8 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.
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