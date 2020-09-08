Житель Севастополя устроил схрон боеприпасов в Бахчисарайском районе

Сотрудники МВД и УФСБ в районе урочища Ай-Димитрий обнаружили тайник, в котором находилось восемь боеприпасов.

На месте задержан подозреваемый житель Севастополя.

Полиция возбудила в отношении севастопольца уголовное дело за незаконное хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ. Санкция статьи предусматривает срок до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, в селе Песчаное Бахчисарайского района обнаружены 149 боевых патронов калибра 7,62, промышленного производства. Задержан подозреваемый – сотрудник одного из охотхозяйств. Он признался, что присвоил патроны на работе, чтобы использовать при охоте. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

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