Происшествия
Житель Севастополя устроил схрон боеприпасов в Бахчисарайском районе
Сотрудники МВД и УФСБ в районе урочища Ай-Димитрий обнаружили тайник, в котором находилось восемь боеприпасов.
На месте задержан подозреваемый житель Севастополя.
Полиция возбудила в отношении севастопольца уголовное дело за незаконное хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ. Санкция статьи предусматривает срок до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, в селе Песчаное Бахчисарайского района обнаружены 149 боевых патронов калибра 7,62, промышленного производства. Задержан подозреваемый – сотрудник одного из охотхозяйств. Он признался, что присвоил патроны на работе, чтобы использовать при охоте. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
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