Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +26
море +24

Происшествия

Житель Севастополя устроил схрон боеприпасов в Бахчисарайском районе

Сотрудники МВД и УФСБ в районе урочища Ай-Димитрий обнаружили тайник, в котором находилось восемь боеприпасов.

На месте задержан подозреваемый житель Севастополя.

Полиция возбудила в отношении севастопольца уголовное дело за незаконное хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ. Санкция статьи предусматривает срок до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, в селе Песчаное Бахчисарайского района обнаружены 149 боевых патронов калибра 7,62, промышленного производства. Задержан подозреваемый – сотрудник одного из охотхозяйств. Он признался, что присвоил патроны на работе, чтобы использовать при охоте. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россиянин пойдет под суд за мошенничество с банкротством в Крыму. 39-летнего жителя Краснодарского края будут судить в Крыму за мошенничество на сумму в пять миллионов рублей.

За одни сутки севастопольцы подарили мошенникам полмиллиона. Не действуют даже предупреждения из громкогворителей курсирующих по городу автомобилей.

Крымский адвокат признан виновным в мошенничестве с квартирой. Центральный районный суд Симферополя признал адвоката виновным в мошенничестве.

В Крыму арестовали подозреваемого в краже 40 млн рублей из инкассаторской машины. Суд в Симферополе заключил под стражу подозреваемого в краже 40 млн рублей из инкассаторской машины.

Коронавирус в Крыму
Стабильно много: в Крыму 46 новых заражений коронавирусом

Стабильно много: в Крыму 46 новых заражений коронавирусом

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Ученые считают, что капуста помогает справляться с коронавирусом

Ученые считают, что капуста помогает справляться с коронавирусом

Международная группа ученых установила связь между некоторыми продуктами и смертностью от COVID-19.

Власть
Бывший духовник рассказал о «разврате» Поклонской

Бывший духовник рассказал о «разврате» Поклонской

Бывший схиигумен Сергий (Романов) из Среднеуральского женского монастыря объявил, что не явится на заседание церковного суда, где будет решаться вопрос о его отлучении от церкви.

Водный кризис
Власти предупреждают, что в Симферополе будут отклонения в графиках подачи воды

Власти предупреждают, что в Симферополе будут отклонения в графиках подачи воды

Несоответствие графикам реальных режимов подачи воды ожидается в четырех селах Симферопольского района и девяти микрорайонах крымской столицы.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации