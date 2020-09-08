Военные перекрыли реку в Крыму, качают воду в Симферополь

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Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной.

С образовавшегося пруда военные начали качать воду на нужды Симферополя.

На месте проведения работ военные разбили палаточный городок, задействовано много единиц техники.

Специальные автомобили, оснащенные насосами, качают воду в смонтированные трубопроводы.

Река Биюк-Карасу ниже земляной дамбы, насыпанной военными, осталась без воды.

«Известно, что вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение не только Феодосии и Судака, но и лежащих в русле реки сел, а также такие крупные объекты, как Арт-Форум «Таврида» и Белогорская мега-теплица. Теперь все ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя. Вся эта ситуация грозит большими бедами, а власти нам снова говорят, что надо потерпеть», – прокомментировал ситуацию местный активист.

С понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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