Водный кризис
Развитие сюжета: «Крымская пустыня»: реки пересохли, а канал разрушился ● Проблему «ржавой» воды в Симферополе обещают решить до конца недели ● За емкостями для воды в Симферополе будут следить видеокамеры ● Власти предупреждают, что в Симферополе будут отклонения в графиках подачи воды ● На решение проблем с водой в Крыму выделили еще 63,5 млн рублей
Военные перекрыли реку в Крыму, качают воду в Симферополь
фото © Крым.реалии
Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной.
С образовавшегося пруда военные начали качать воду на нужды Симферополя.
На месте проведения работ военные разбили палаточный городок, задействовано много единиц техники.
Специальные автомобили, оснащенные насосами, качают воду в смонтированные трубопроводы.
Река Биюк-Карасу ниже земляной дамбы, насыпанной военными, осталась без воды.
«Известно, что вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение не только Феодосии и Судака, но и лежащих в русле реки сел, а также такие крупные объекты, как Арт-Форум «Таврида» и Белогорская мега-теплица. Теперь все ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя. Вся эта ситуация грозит большими бедами, а власти нам снова говорят, что надо потерпеть», – прокомментировал ситуацию местный активист.
С понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.
С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Военные перекрыли реку в Крыму, качают воду в Симферополь фото
Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной.
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