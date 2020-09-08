Водовод и канализацию в Феодосии построят чеченцы

В феодосийских районах Карантин и Форштадт впервые появятся вода и канализация. Работы по строительству централизованной системы водообеспечения и водоотведения стартовали в исторической части города в рамках федеральной целевой программы развития Крым и Севастополя до 2022 года.

Об этом сообщили в администрации Феодосии.

«Единственный подрядчик определен – это компания ООО НПК «Интербизнес-55», зарегистрированная в Чеченской республике. На сегодняшний день специалисты уже приступили к работам. Отставаний по графику пока не предвидится. В этом году планируется освоить 33 млн. рублей», - рассказал заместитель начальника феодосийского управления капитального строительства Александр Моисеев.

По данным из открытых источников, фирма «Интербизнес-55» зарегистрирована в чеченской столице в августе 2016 года, и за четыре года своего существования выполнила более двух десятков дорогостоящих государственных заказов, в основном на территории Чеченской республики.

По данным сайта Госзакупок, заказчиком по объекту выступает Инвестиционно-строительное управление Крыма. Как сообщали ранее РИА Новости Крым в феодосийском управлении капстроительства, общая стоимость строительно-монтажных работ составит около 348 млн. рублей, подрядчик должен завершить весь комплекс работ в 2021 году.

По словам Главы администрации Феодосии Сергея Бовтуненко, по состоянию на 1 сентября подрядчиком на 70% выполнено создание геодезической разбивочной основы, завезено 60 кубов отсева и 1,4 тыс. метров трубы, подготовлено к укладке 500 метров трубопровода, разработано 400 метров грунта в траншее.

«Обсудили с представителями подрядчика варианты минимизации неудобств, с которыми столкнутся жители во время проведения работ. Так, подрядчики заметили, что работать планируется по секторам, чтобы не допустить ситуации, когда вскрышные работы проводятся сразу во всем микрорайоне. Также подрядчик берет на себя обязательства самостоятельно, за свой счет, проводить восстановление частных сетей, которые могут быть повреждены в результате проведения работ», - написал Бовтуненко на своей странице в Facebook.

Районы Форштадт и Карантин расположены в нагорной части Феодосии. В основном здесь размещены жилые дома частной застройки, где постоянно проживают около трех тысяч человек. Ежегодно в «старый город» прибывают многочисленные туристы, поскольку именно в этой части находится большое число объектов культурного наследия: несколько средневековых храмов, остатки генуэзских фортификационных сооружений, которые составляют историко-архитектурный заповедник «Генуэзская крепость Кафа» и являются объектом культурного наследия федерального значения. В настоящее время жители исторической части города пользуются привозной водой.

Стоимость подвоза оплачивает муниципалитет. Такая система подвоза воды действует с февраля 2019 года не только для исторической части города, но и для безводных населенных пунктов Феодосийского округа: сел Виноградное, Узловое, Степное.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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