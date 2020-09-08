Власти Ялты намерены расширить практику раздельного сбора мусора

Емкости для твердых фракций отходов будут размещены на всех контейнерных площадках в Ялте.

Соответствующее поручение дал глава администрации города Иван Имгрунт, подчеркнув важность раздельного сбора мусора.

«Ялта сейчас на первом месте в Крыму по раздельному сбору мусора, но почивать на лаврах рано. Это видно хотя бы по тому количеству пластика и картона, которые мы видим в переполненных контейнерах и ежедневно убираем с городских улиц, обочин дорог, а также в ходе субботников», – обратил внимание Имгрунт.

По его словам, активизировать раздельный сбор мусора на территории муниципалитета планируется по нескольким направлениям: устанавливать дополнительные контейнеры для вторсырья, развивать саму сортировку – отдельно дерево, стекло, пластик, металл, а также вести активную работу по информированию граждан о важности раздельного сбора ТКО.

«Также хочу сообщить, что скоро у нас будут оборудованы 90 новых контейнерных площадок, как в самой Ялте, так и в поселках, и в Алупке, на которых в общей сложности, можно будет разместить 434 контейнера», – добавил глава администрации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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