В страшной аварии под Севастополем пострадали три человека

Спасателям пришлось разрезать на части искореженный автомобиль, чтобы освободить людей.

В Севастополе на ялтинской трассе в районе поворота на село Гончарное случилось ДТП, в котором пострадали три человека. Происшествие случилось 7 сентября. Сигнал о нем сразу поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Севастополю.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к месту сразу же выдвинулось отделение 4 пожарно-спасательной части. По прибытии установили, что произошло лобовое столкновение автомобилей, пострадали трое человек – одна женщина и двое мужчин, один из которых оказался зажат в салоне машины.

«Спасатели незамедлительно приступили к деблокировке пострадавшего: разрезав металлическую конструкцию кузова при помощи гидравлического инструмента, человека извлекли из западни», – сказано в сообщении.

Всех троих передали врачам скорой медицинской помощи. Состояние мужчины, которому потребовалась деблокировка, оценено как тяжелое, у других пострадавших – средней тяжести. Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение города.

Добавим, что сотрудники МЧС произвели отключение аккумуляторных батарей автомобилей. Полностью работы были завершены в 15 часов 7 минут. В них были задействованы от МЧС 1 единица техники и 4 человека личного состава, а также скорая медицинская помощь, полиция и ГИБДД.

В тексте использованы материалы: Форпост

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