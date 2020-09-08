В Севастополе подростки-хулиганы изрисовали новый парк «Учкуевка»

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«Выкладывайте, я все равно не из Севастополя!» — говорила «горе-художница».

Строения и архитектурные элементы нового парка «Учкуевка», расположенного на Северной стороне Севастополя, стали полем для творчества отдыхающих в нем подростков. Одна из девушек, которая также решила оставить свой автограф в парке, днем попала на камеру очевидцев.

На ролике, опубликованном в социальных сетях, запечатлена компания подростков: двое ребят и девушка увлеченно наблюдают за своей подругой, рисующей нечто на попорченной стене. Заметив внимание со стороны взрослых, часть компании ретировалась, однако юная художница, видимо, ощутив вдохновение, никого и ничего вокруг не заметила.

Девушку окликали друзья, а она, обернувшись на камеру, несколько засмущавшись и улыбнувшись, с иронией сказала, что она не из Севастополя.

Но чувство безграничной свободы юного творца оказалось преждевременным. Во время обхода парка нарушители были установлены сотрудниками охраны, а появление непризнанного шедевра было отражено в специальном журнале, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

«Дети-нарушители обещали все исправить. После выяснения обстоятельств родитель нарушителя связалась с охраной парка», — отметили в ведомстве.

Вечером вместо посещения пляжа или тихого отдыха дома мама с дочкой вооружились ацетоном и краской, купленными на свои деньги, и вернулись на «место происшествия». Там они принялись за очистку и покраску парапетов, стирая следы «художеств».

В тексте использованы материалы: Форпост

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