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Странности

В Севастополе, борясь с пернатыми, распугали горожан и туристов

В Севастополе, борясь с пернатыми, распугали горожан и туристов

фото © Новый день

Севастопольские птицы «посадили в лужу» местных чиновников: в центре города установили биоакустические системы для отпугивания пернатых, а те на оборудование не реагируют.

Над решением проблемы, как защитить малые архитектурные формы и памятники от невоспитанных птиц, справляющий нужду, где попала, в городе всерьез задумались 5 лет назад – после того губернатор Сергей Меняйло не смог найти в Приморском парке ни одной чистой скамейки.

«Вы или на всех птичек штаны наденьте, или приучайте их летать куда-нибудь», – цитирует ForPost поручение, данное тогда градоначальником руководителю департамента городского хозяйства. Ни то, ни другое чиновники из команды Меняло сделать не смогли. А вот подчиненные врио губернатора Михаила Развожаева нашли решение проблемы: закупили и установили в центре биоакустические системы – они транслируют крики хищных птиц, что, по замыслу установщиков, должно отпугивать голубей, воробьев и прочую пернатую «мелочь».

Но за две недели работы оборудования выяснилось, что пугают эти звуки только горожан и туристов.

«Если считать жителей и гостей города птицами, то идея удалась: слушать транслируемые вопли хищных птиц и сигналы тревоги нехищных – непростое испытание для человеческой психики, – заявил старший научный сотрудник Института биологии южных морей РАН Виталий Гирагосов. – А у местных птиц с нервами все в порядке. Я сегодня там прогулялся. Голуби у основания фонтана ловят брызги воды на раскрытые крылья, вальяжно возлежат на газонах, а самые нахальные из них демонстративно сушат перья непосредственно на корпусах динамиков. Домовые и полевые воробьи плещутся на ограждении фонтана под аккомпанемент «страшного» клекота хищников».

Местные журналисты подтверждают: крики хищников, действительно, «режут» человеческий слух, но птицы не обращают на них ни малейшего внимания.

«В Лондоне с 2003 года существует запрет на кормление голубей, за это полагается штраф до 100 фунтов стерлингов. Это около 9 тысяч рублей.

В Венеции птиц запретили кормить в 2007 году. Их там такое количество, что они сильно загрязняют город и доставляют проблемы администрации. Плюс деньги на очистку зданий и памятников приходится включать в счета горожан. По той же причине запрещено кормить птиц и в Вене, Хельсинки, Париже и Женеве. А в Таиланде за то, что вы поделитесь едой с птичками, вам грозит до 3-х месяцев лишения свободы и крупный штраф.

Кроме загрязнения птицы являются переносчиком опасных болезней, а по мнению орнитологов, птицы должны сами находить себе пищу, а не лениться и лететь к людям», – комментируют ситуацию горожане, считая, что проблему можно решить гораздо проще: введя штрафы за подкормку пернатых.

Чиновники на происходящее пока реагируют так же, как птицы на отпугивающие системы: полнейшим равнодушием. И собираются продолжить практику установки биоакустических систем. На этот раз оборудование установят рядом с городским Законодательным собранием. Местные кошки повадились спать и справлять нужду на парламентских газонах – депутаты жалуются на неприятный запах.

В тексте использованы материалы: Форпост

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