В Севастополе балконы опять угрожают людям

Экстренно ремонтировать один из них пришлось в выходные.

Экстренно заняться ремонтом балкона, грозившего обрушиться на головы людей, пришлось в эти выходные севастопольским реставраторам. Рабочий процесс запечатлел у себя на странице в facebook Анатолий Пряшников.

«Сегодня… пришлось очередной раз спасать наше культурное наследие и здоровье севастопольцев от падающих кусков аварийных балконов по ул. В.И.Ленина», - написал он.

Заниматься подобным экстренным ремонтов, по словам реставратора, приходится довольно часто - 10-15 раз в год. На этот раз за помощью к ООО «Альпиндустрия», в котором работает Пряшников, обратилась управляющая компания – после того, как «пара кусков» успела упасть вниз.

Неприятности с балконами в центре Севастополя случаются регулярно. Так, 5 августа 2020 года на припаркованный под ним автомобиль частично обрушился балкон дома № 52 на Большой Морской. К счастью, обошлось лишь материальным ущербом. А в марте 2017 года трагедия могла произойти напротив ДОФа - тогда балкон старого дома обрушился на тротуар полностью. И очень хорошо, что на этот раз потенциальную беду на ул. Ленина предотвратили своевременно.

Интересно и то, что при ремонте на улице Ленина реставратор сделал довольно интересное, по его мнению, открытие. Считалось, что после войны, когда строились дома по улице Ленина, только наружные фасады отделывались инкерманским или альминским камнем, внутренние же в целях экономии просто штукатурили.

«А здесь мы обнаружили под старой штукатуркой красивейшую кладку, причем не плиткой, а блоками из инкерманского камня», - рассказывает реставратор.

В тексте использованы материалы: Форпост

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