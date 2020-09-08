Происшествия
В Крыму водитель сбил пешехода, шедшего вдоль обочины, и скрылся
Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района в течение нескольких часов задержали водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места ДТП.
Как стало известно, 7 сентября приблизительно в 18:30 некий водитель, двигаясь со стороны поселка Нижнегорский в направлении поселка Красногвардейский, допустил наезд на 44-летнего пешехода, который передвигался попутно транспортному средству по правому краю проезжей части. Водитель транспортного средства скрылся с места ДТП, нарушив Правила дорожного движения.
В результате дорожной аварии у мужчины-пешехода зафиксированы серьезные травмы, медработники госпитализировали его в районную больницу.
В ходе срочных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка сумели вычислить скрывшегося водителя. Им оказался местный житель 1972 года рождения, который признался, что совершил ДТП на автомобиле «Газель», однако уехал с места аварии, испугавшись ответственности.
О случившемся он никому не рассказал, после инцидента находился дома, где его и обнаружили сотрудники Госавтоинспекции. Материалы проверки по ДТП переданы в следственные органы для принятия законного решения.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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