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Происшествия

В Крыму в море унесло катамаран с людьми

14:21 вторник, 8 сентября 2020
Ялта
В Крыму в море унесло катамаран с людьми

фото © Новости Крыма

В поселке Алупка прогулка на катамаране едва не закончилась трагедией.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

«Седьмого сентября около 15 часов дня у берегов Алупки в море уносило катамаран с двумя пассажирами, – сообщила в ведомстве. – На помощь терпящим бедствие пришел гидроциклист».

Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Ранее в Крыму спасатели пришли на выручку пассажирам маломерного судна, заглохшего в полукилометре от берегов Ялты. Происшествие произошло в районе мыса Мартьян (поселок Никита) на расстоянии 500 метров от берега. Спасатели эвакуировали двоих человек и отбуксировали неисправное судно к берегу.

В Керченском проливе с терпящей бедствие яхты «Адмирал» были спасены двое людей.

Спасатели доставили терпящих бедствие на берег на спасательном катере «Дмитрий Михайлик». В медицинской помощи не нуждались.

За минувшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано одно происшествие на воде, спасено два человека, погибших нет. С начала года в Крыму по данным ГИМС произошло 58 происшествий на воде, спасено 42 человек  41 человек погиб.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Евпаторией из воды спасли годовалого ребенка. Годовалый малыш чуть не утонул на пляже под Евпаторией.

Сотрудники МЧС Крыма спасли дрейфовавших в Черном море людей. В Крыму спасатели пришли на выручку пассажирам маломерного судна, заглохшего в полукилометре от берегов Ялты.

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