В Крыму суд смягчил наказание адвокату-мошеннику

Ялтинский городской суд пересмотрел приговор, вынесенный адвокату, который обвинялся в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю, подсудимый добился смягчения наказания на два месяца.

Следствие установило, что адвокат адвокатской палаты РК, в прошлом – заместитель начальника УМВД России по Ялте, вымогал деньги у родственников своего клиента. В частности, ноябре 2019 года он пообещал повлиять на работу следствия и суда за 20 тысяч долларов США и добиться для подсудимого наказания, не связанного с лишением свободы. Деньги ему передавали частями.

Так, во время получения очередного транша в размере 12,5 тысяч долларов адвокат был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России. Против обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

В феврале 2020 года адвокату был вынесен приговор: два года в колонии общего режима.

Однако, тот подал апелляцию, добившись пересмотра приговора. В итоге суд смягчил наказание и, учитывая состояние здоровья подсудимого, приговорил его к одному году и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционное решение вступило в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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