Власть
В Крыму суд смягчил наказание адвокату-мошеннику
Ялтинский городской суд пересмотрел приговор, вынесенный адвокату, который обвинялся в мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю, подсудимый добился смягчения наказания на два месяца.
Следствие установило, что адвокат адвокатской палаты РК, в прошлом – заместитель начальника УМВД России по Ялте, вымогал деньги у родственников своего клиента. В частности, ноябре 2019 года он пообещал повлиять на работу следствия и суда за 20 тысяч долларов США и добиться для подсудимого наказания, не связанного с лишением свободы. Деньги ему передавали частями.
Так, во время получения очередного транша в размере 12,5 тысяч долларов адвокат был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России. Против обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
В феврале 2020 года адвокату был вынесен приговор: два года в колонии общего режима.
Однако, тот подал апелляцию, добившись пересмотра приговора. В итоге суд смягчил наказание и, учитывая состояние здоровья подсудимого, приговорил его к одному году и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционное решение вступило в законную силу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму решили осудить «банду» организаторов подпольных казино. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей и 17 членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми.
Украинская прокуратура объявила в розыск двоих подозреваемых в участии в «самообороне Севастополя». Прокуратура АРК заочно сообщила о подозрении двоим гражданам Украины, которых в ведомстве называют участниками «незаконного вооруженного формирования «самооборона Севастополя».
В Севастополе за месяц выявили 149 нетрезвых водителей. В Севастополе за последний месяц лета сотрудники госавтоинспекции выявили 149 нетрезвых водителей.
Странное задержание севастопольского ресторатора рассмотрит ЕСПЧ. Сербия не в курсе, что она требует выдачи Славиша Карабашевича, говорят адвокаты.
Стабильно много: в Крыму 46 новых заражений коронавирусом
За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции.
Ученые считают, что капуста помогает справляться с коронавирусом
Международная группа ученых установила связь между некоторыми продуктами и смертностью от COVID-19.
Бывший духовник рассказал о «разврате» Поклонской
Бывший схиигумен Сергий (Романов) из Среднеуральского женского монастыря объявил, что не явится на заседание церковного суда, где будет решаться вопрос о его отлучении от церкви.
Воды стало еще меньше: в Крыму начался еще более жесткий этап ограничений
В Симферополе с понедельника, 7 сентября, вводится почасовая подача питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ.
вчера
Количество жертв COVID-19 в Крыму достигло 34
24 часа назад
Под Судаком со склона упал автомобиль с пассажирамифото
19 часов назад
Власти предупреждают, что в Симферополе будут отклонения в графиках подачи воды
Несоответствие графикам реальных режимов подачи воды ожидается в четырех селах Симферопольского района и девяти микрорайонах крымской столицы.