В Крыму школьникам раздали дневники с украинскими названиями

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Ученикам одной из крымских школ за родительский счет закупили «Дневники крымского школьника» с переименованным Украиной аэропортом.

Так, в исторической справке воздушная гавань Симферополя из аэропорта имени Ивана Айвазовского превратилась в аэропорт имени дважды Героя Советского Союза, летчика-испытателя Амет-Хана Султана.

Родители анонимно разместили фотографию «исторической справки» в группе «Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» соцсети «ВКонтакте» и написали, что такой дневник достался им за 110 рублей.

«Там есть сообщение, что международный аэропорт в Симферополе назван именем Амет-Хана Султана <…>. Набрала в поисковике, там написано, что это название дала Верховная рада Украины», — негодует родительница в группе в VK «Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП».

В Министерстве образования Крыма заявили, что родители школьников самостоятельно закупают дневники, а не школы занимаются их обеспечением. При этом о ситуации с переименованной воздушной гаванью там слышат впервые. Как мог произойти такой казус, в ведомстве не комментируют.

В то время как одни комментаторы не увидели в данной ситуации ничего страшного, другие разглядели в ней разжигание национальной розни.

Как сообщалось, в феврале прошлого года «Совет крымских татар» потребовал изъять из школьных и публичных библиотек учебник «История Крыма для 10 класса», написанный коллективом ученых Крымского федерального университета и выпущенный издательством «Просвещение».

Поводом для гнева стало упоминание в учебнике того, что «численность крымскотатарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тыс. человек», и еще ряда подобных моментов.

Амет-Хан Султан (1920-1971) — дважды Герой Советского Союза, подполковник, заслуженный летчик-испытатель СССР, лауреат Государственной премии, участник Великой Отечественной войны, летчик-истребитель. В свое время совершил 603 боевых вылета, сбил лично 30 и в составе группы 19 самолетов врага. После войны Амет-Хан Султан поступил на работу летчиком-испытателем. Испытывал первые реактивные самолеты МиГ-15, МиГ-17 и МиГ-19, всего 100 типов самолетов и их модификаций. Погиб в испытательном полете.

В тексте использованы материалы: Форпост

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