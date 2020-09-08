В Крыму решили осудить «банду» организаторов подпольных казино

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей и 17 членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«По версии следствия, два жителя Керчи в январе 2019 года создали и возглавили преступное сообщество, которое в период с января по май 2019 года осуществляло незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием сети Интернет, в залах виртуальных игровых автоматов, расположенных на территории Керчи, Ленино Ленинского района, Евпатории», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, 17 обвиняемых, являясь членами преступного сообщества, исполняли функции администраторов в залах виртуальных игровых автоматов. Доход, который получило преступное сообщество, оценивается в 47 млн рублей.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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