Власть
В Крыму будут выращивать экзотическую азимину
В селе Почтовое Бахчисарайского района в питомниководческом предприятии «Садовые традиции» уже в этом году планируется заложить сад площадью порядка шести гектаров.
Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РК.
— Сейчас в теплице сельхозпредприятия находятся около трех тысяч саженцев. Чтобы их получить, семена азимины были закуплены в США. После на полученные сеянцы прививали культурные сорта отечественной селекции, – уточнил вице-премьер — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
По информации генерального директора ООО «Садовые традиции» Романа Фурсенко, саженцы этой культуры отлично себя чувствуют даже на «трудных почвах» и плодоносят каждый год. Также растение прекрасно переносит морозы до — 30. Урожай можно собирать уже на 3-4 год после посадки. Плоды азимины очень вкусные, по консистенции напоминают мякоть банана.
Растение введено в культуру немногим более 100 лет назад. Известно около 70 сортов, плоды которых отличаются сроками созревания, размерами и величиной плодов.
Основная территория произрастания Северная Америка, также азимина была завезена в Испанию, Францию, Италию, Японию и ряд других стран. В России азимина выращивается в Краснодарском крае и Ставрополье.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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