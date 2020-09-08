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Коронавирус в Крыму

Ученые считают, что капуста помогает справляться с коронавирусом

09:09 вторник, 8 сентября 2020
Ученые считают, что капуста помогает справляться с коронавирусом

фото © Новости Крыма

Международная группа ученых установила связь между некоторыми продуктами и смертностью от COVID-19.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты проведенного в клинике Университета имени Гумбольдта исследования.

Команда ученых под руководством Жана Буске обратила внимание, что число летальных исходов от коронавируса в Бельгии, Франции, Италии и Великобритании более чем в два с половиной раза превышает этот показатель в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии и Финляндии. Была выдвинута гипотеза, согласно которой уровень смертности может зависеть от определенных продуктов, традиционно употребляемых в пищу в этих странах. По мнению ученых, естественным антиоксидантом может являться капуста.

«Сырая и квашеная капуста имеет сольное антиоксидантное действие по отношению к белку АСЕ2, – пишет издание. – Данный продукт наиболее востребован в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии и Финляндии, странах, где смертность от коронавируса не превышает 4%».

Ученные добавили, что в странах Азии с невысокой смертностью квашенная капуста также регулярно присутствует на столе и входит в состав популярных национальных блюд.

При этом говорить о возможности борьбы с SARS-CoV-2 при помощи какой-либо диеты преждевременно. По мнению старшего научного сотрудника отделения профилактической и реабилитационной диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлии Чехониной, прямой взаимосвязи между питанием и уровнем смертности от коронавирусной инфекции быть не может.

«Ни один, даже самый полезный пищевой продукт не обладает противовирусной активностью, – сообщила изданию Чехонина. – При этом качество питания может усилить общий иммунитет организма, что в свою очередь снизит восприимчивость к вирусу».

Ученые солидарны во мнении, что для изменения показателей иммунной системы необходимо годами придерживаться определенной диеты. При этом регулярное потребление витаминов и антиоксидантных веществ благотворно влияет на организм.

В тексте использованы материалы: РИА Крым,

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