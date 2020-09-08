Ученые считают, что капуста помогает справляться с коронавирусом

фото © Новости Крыма

Международная группа ученых установила связь между некоторыми продуктами и смертностью от COVID-19.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты проведенного в клинике Университета имени Гумбольдта исследования.

Команда ученых под руководством Жана Буске обратила внимание, что число летальных исходов от коронавируса в Бельгии, Франции, Италии и Великобритании более чем в два с половиной раза превышает этот показатель в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии и Финляндии. Была выдвинута гипотеза, согласно которой уровень смертности может зависеть от определенных продуктов, традиционно употребляемых в пищу в этих странах. По мнению ученых, естественным антиоксидантом может являться капуста.

«Сырая и квашеная капуста имеет сольное антиоксидантное действие по отношению к белку АСЕ2, – пишет издание. – Данный продукт наиболее востребован в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии и Финляндии, странах, где смертность от коронавируса не превышает 4%».

Ученные добавили, что в странах Азии с невысокой смертностью квашенная капуста также регулярно присутствует на столе и входит в состав популярных национальных блюд.

При этом говорить о возможности борьбы с SARS-CoV-2 при помощи какой-либо диеты преждевременно. По мнению старшего научного сотрудника отделения профилактической и реабилитационной диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлии Чехониной, прямой взаимосвязи между питанием и уровнем смертности от коронавирусной инфекции быть не может.

«Ни один, даже самый полезный пищевой продукт не обладает противовирусной активностью, – сообщила изданию Чехонина. – При этом качество питания может усилить общий иммунитет организма, что в свою очередь снизит восприимчивость к вирусу».

Ученые солидарны во мнении, что для изменения показателей иммунной системы необходимо годами придерживаться определенной диеты. При этом регулярное потребление витаминов и антиоксидантных веществ благотворно влияет на организм.

В тексте использованы материалы: РИА Крым,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Названо самое вероятное место заражения коронавирусом в самолете. Южнокорейские ученые выяснили, что самым опасным местом в самолете с точки зрения вероятности заразиться COVID-19 является туалет.

Назван самый мощный витамин в природе, который убьет любую инфекцию. Эксперты провели специальное исследование. В результате стал известен самый полезный для человеческого организма витамин.

Почему о витамине D столько говорят?. Еще в детстве многие слышали, что витамин D настолько уникальный, что человек получает его только из солнца. И это действительно так. Почти всю его дозу мы усваиваем кожей. Недостаток витамина D - одна из серьезных проблем жителей мегаполиса. Ранний подъем до восхода солнца и приход домой после заката не оставляет никакого шанса витамину синтезироваться. Что же делать?

В ожидании «двух полосок»: как повысить шансы на успешное ЭКО?. Экстракорпоральное оплодотворение — это вынужденная мера для женщин, которые не могут забеременеть естественным путем. Вероятность успешного оплодотворения и беременности во многом зависит от возраста и состояния здоровья, однако если вы хотите повысить свои шансы стать мамой, вам придется скорректировать свой образ жизни и отказаться от некоторых привычек.