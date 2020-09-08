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Власть

Ученые обнаружили в августе несколько очагов загрязнения Черного моря

19:01 вторник, 8 сентября 2020
Ученые обнаружили в августе несколько очагов загрязнения Черного моря

фото © Новости Крыма

Ученые зафиксировали несколько случаев загрязнения воды в Черном море в августе этого года.

По данным из отчета Крымского гидрометцентра, больше всего случаев связано с нефтепродуктами.

«В августе 2020 года в районе Ялтинского залива наблюдалось два случая превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) по растворенному кислороду и два случая превышения ПДК по гептахлору. В районе Керченского залива наблюдалось шесть случаев превышения ПДК по нефтепродуктам», – говорится в сообщении.

В июле этого года прокуратура Республики Крым организовала проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях законодательства при утилизации жидких бытовых отходов. Речь шла о сбросе неочищенных канализационных стоков в море в районе поселка Коктебель под Феодосией. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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