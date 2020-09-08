Власть
Ученые обнаружили в августе несколько очагов загрязнения Черного моря
фото © Новости Крыма
Ученые зафиксировали несколько случаев загрязнения воды в Черном море в августе этого года.
По данным из отчета Крымского гидрометцентра, больше всего случаев связано с нефтепродуктами.
«В августе 2020 года в районе Ялтинского залива наблюдалось два случая превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) по растворенному кислороду и два случая превышения ПДК по гептахлору. В районе Керченского залива наблюдалось шесть случаев превышения ПДК по нефтепродуктам», – говорится в сообщении.
В июле этого года прокуратура Республики Крым организовала проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях законодательства при утилизации жидких бытовых отходов. Речь шла о сбросе неочищенных канализационных стоков в море в районе поселка Коктебель под Феодосией.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Роспотребнадзор обнаружил отклонения в пробах морской воды у берегов Крыма. Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявило отклонения в пробах морской воды у берегов полуострова.
Новые скважины для Крыма несут серьезную опасность. Большие объемы воды, которые вынуждены сегодня поднимать в Крыму из скважин, чтобы минимально обеспечить Симферополь и прилегающие районы, могут привести к засолению горизонтов в том случае, если забор воды не будет контролироваться.
Власти Крыма признали, что проигрывают войну амброзии. Ряд муниципальных администраций Крыма годами уклоняются от обязанностей по уничтожению амброзии, площадь очагов которой регулярно увеличивается.
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео и удивили сеть. Отдыхающие в Крыму заметили плещущихся у берега дельфинов. Произошедшее попало на видео и удивило пользователей сети, ролик был опубликован в Instagram.
Новая реальность: ограничения подачи воды в Крыму будут минимум до марта
Председатель правительства региона Юрий Гоцанюк попросил жителей Симферополя, Бахчисарая, Симферопольского и Бахчисарайского районов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
В Севастополе подростки-хулиганы изрисовали новый парк «Учкуевка» фото
«Выкладывайте, я все равно не из Севастополя!» — говорила «горе-художница».
В Крыму школьникам раздали дневники с украинскими названиями фото
Ученикам одной из крымских школ за родительский счет закупили «Дневники крымского школьника» с переименованным Украиной аэропортом.
Военные перекрыли реку в Крыму, качают воду в Симферополь
Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной.
6 часов назад
Крымские дома из надгробий и на костях фото
14 часов назад
В страшной аварии под Севастополем пострадали три человекафото
8 часов назад
В Крыму в море унесло катамаран с людьми
В поселке Алупка прогулка на катамаране едва не закончилась трагедией.