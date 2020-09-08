Власть
Участок трассы под Симферополем будет перекрыт на несколько часов
Трассу между селами Красная Зорька и Новоандреевка в Симферопольском районе перекроют сегодня на несколько часов.
Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма.
«На участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения 35А-002 Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет перекрыто движение, – уточнили в министерстве. – Ограничения будут действовать 8 сентября 2020 года с 10.00 до 14.00 в Симферопольском районе на участке от села Красная Зорька до села Новоандреевка».
В пресс-службе министерства отметили, что указанные дорожные работы носят профилактический характер.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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