Участок трассы под Симферополем будет перекрыт на несколько часов

Трассу между селами Красная Зорька и Новоандреевка в Симферопольском районе перекроют сегодня на несколько часов.

Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма.

«На участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения 35А-002 Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет перекрыто движение, – уточнили в министерстве. – Ограничения будут действовать 8 сентября 2020 года с 10.00 до 14.00 в Симферопольском районе на участке от села Красная Зорька до села Новоандреевка».

В пресс-службе министерства отметили, что указанные дорожные работы носят профилактический характер.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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