Власть
Стало известно, чем будут прививать крымчан от гриппа
фото © Новости Крыма
Вакцина поможет «легко» встретить коронавирус.
В Крыму стартует прививочная кампания против гриппа. Вакцина уже поступила на склад предприятия «Крым-Фармация» и распределена по медицинским организациям, сообщил на своей странице в Instargam министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
«Учитывая ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, очень важно привиться от гриппа и пневмококковой инфекции, чтобы не допустить сочетания инфекций, которое может привести к отягощению состояния заболевшего человека», — пояснил он.
Для иммунизации населения против гриппа в Крыму будут использоваться вакцины российского производства — «Ультриксквадри», «Совигрипп». Они включают актуальные штаммы вируса гриппа, отличающиеся от штаммов прошлого года.
Все вакцины против гриппа прошли регистрацию в России и разрешены к применению. Для иммунизации от пневмококковой инфекции используется вакцина «Превенар 13» и «Пневмовакс 23».
Привиться может каждый человек, обратившись в поликлинику по месту регистрации или пребывания. Вакцинация бесплатная.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Стало известно, чем будут прививать крымчан от гриппа
Вакцина поможет «легко» встретить коронавирус.