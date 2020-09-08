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Власть

Стало известно, чем будут прививать крымчан от гриппа

13:06 вторник, 8 сентября 2020
Стало известно, чем будут прививать крымчан от гриппа

фото © Новости Крыма

Вакцина поможет «легко» встретить коронавирус.

В Крыму стартует прививочная кампания против гриппа. Вакцина уже поступила на склад предприятия «Крым-Фармация» и распределена по медицинским организациям, сообщил на своей странице в Instargam министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

«Учитывая ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, очень важно привиться от гриппа и пневмококковой инфекции, чтобы не допустить сочетания инфекций, которое может привести к отягощению состояния заболевшего человека», — пояснил он.

Для иммунизации населения против гриппа в Крыму будут использоваться вакцины российского производства — «Ультриксквадри», «Совигрипп». Они включают актуальные штаммы вируса гриппа, отличающиеся от штаммов прошлого года.

Все вакцины против гриппа прошли регистрацию в России и разрешены к применению. Для иммунизации от пневмококковой инфекции используется вакцина «Превенар 13» и «Пневмовакс 23».

Привиться может каждый человек, обратившись в поликлинику по месту регистрации или пребывания. Вакцинация бесплатная.

В тексте использованы материалы: Форпост

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