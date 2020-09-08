Стабильно много: в Крыму 46 новых заражений коронавирусом

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За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции.

21 из низ выявлен при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 2891 случай новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2196 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 478 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1413 человек.

Выздоровевших за весь период – 1867 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крыму выделили почти 12 млн рублей на работу обсерваторов. Правительство Республики Крым поручило выделить 11,8 миллиона рублей из резервного фонда региона на обеспечение работы обсерваторов, в которых проходят период изоляции по подозрению на новую коронавирусную инфекцию.

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