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Коронавирус в Крыму

Стабильно много: в Крыму 46 новых заражений коронавирусом

09:57 вторник, 8 сентября 2020
Стабильно много: в Крыму 46 новых заражений коронавирусом

фото © strana.ua

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции.

21 из низ выявлен при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 2891 случай новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2196 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 478 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1413 человек.

Выздоровевших за весь период – 1867 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выделили почти 12 млн рублей на работу обсерваторов. Правительство Республики Крым поручило выделить 11,8 миллиона рублей из резервного фонда региона на обеспечение работы обсерваторов, в которых проходят период изоляции по подозрению на новую коронавирусную инфекцию.

Количество жертв COVID-19 в Крыму достигло 34. За сутки в Крыму скончался пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, говорится в сводке регионального Минздрава.

В Крыму снизилось количество новых заражений коронавирусом. За 6 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.

17 новых заболевших COVID выявили в Севастополе. По состоянию на утро 6 сентября зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19 - это пациенты в возрасте от 21 года до 82 лет.

Коронавирус в Крыму
Стабильно много: в Крыму 46 новых заражений коронавирусом

Стабильно много: в Крыму 46 новых заражений коронавирусом

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
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