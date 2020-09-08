Происшествия
Россияне приехали на ограбление в Крым на такси
Приговор Нижнегорского районного суда Крыма в отношении двух кубанцев, которые с оружием ворвались в дом местного жителя и ограбили его, вступил в законную силу.
Об этом сообщила пресс-служба судебного департамента Крыма.
Жители одного из сел Краснодарского края долго готовились к ограблению. В январе прошлого года они прознали, что в Крыму живет зажиточный селянин, и решили, что он должен поделиться с ними своим добром. Злоумышленники распределили между собой роли, подыскали пневматический пистолет, неброскую одежду и самодельные маски. Осталось только добраться до места.
Январской ночью 2019 года преступники приехали в Крым из Краснодарского края на такси. Грабители ворвались в дом предпринимателя, избили его, связали скотчем и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовали отдать ценности.
Добычей злоумышленников стали деньги и ювелирные изделия на сумму более 2 млн рублей.
В суде преступники свою вину полностью признали и раскаялись, рассчитывая на смягчение наказания. В итоге одного из них суд приговорил к 8 годам, а второго к 9 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
В тексте использованы материалы: Форпост
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