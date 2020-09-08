Россияне приехали на ограбление в Крым на такси

Приговор Нижнегорского районного суда Крыма в отношении двух кубанцев, которые с оружием ворвались в дом местного жителя и ограбили его, вступил в законную силу.

Об этом сообщила пресс-служба судебного департамента Крыма.

Жители одного из сел Краснодарского края долго готовились к ограблению. В январе прошлого года они прознали, что в Крыму живет зажиточный селянин, и решили, что он должен поделиться с ними своим добром. Злоумышленники распределили между собой роли, подыскали пневматический пистолет, неброскую одежду и самодельные маски. Осталось только добраться до места.

Январской ночью 2019 года преступники приехали в Крым из Краснодарского края на такси. Грабители ворвались в дом предпринимателя, избили его, связали скотчем и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовали отдать ценности.

Добычей злоумышленников стали деньги и ювелирные изделия на сумму более 2 млн рублей.

В суде преступники свою вину полностью признали и раскаялись, рассчитывая на смягчение наказания. В итоге одного из них суд приговорил к 8 годам, а второго к 9 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

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