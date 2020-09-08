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Происшествия

Рецидивист из Ялты несколько раз ударил мужчину ножом в пах

11:25 вторник, 8 сентября 2020
Ялта

В Ялте во время конфликта мужчина получил ножевые ранения и оказался в реанимации, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в полицию обратилась врач городской больницы, которая рассказала о мужчине в реанимации с непроникающей резаной раной.

Полицейские установили личность потерпевшего и выяснили, что вечером на территории одного из санаториев его обнаружили соседи. 

По горячим следам стражи порядка задержали 43-летнего ранее неоднократного судимого жителя Ялты. Мужчина рассказал, что между ним и пострадавшим завязался конфликт, во время которого подозреваемый нанес жертве удары ножом в паховую область.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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