Происшествия
Рецидивист из Ялты несколько раз ударил мужчину ножом в пах
В Ялте во время конфликта мужчина получил ножевые ранения и оказался в реанимации, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, в полицию обратилась врач городской больницы, которая рассказала о мужчине в реанимации с непроникающей резаной раной.
Полицейские установили личность потерпевшего и выяснили, что вечером на территории одного из санаториев его обнаружили соседи.
По горячим следам стражи порядка задержали 43-летнего ранее неоднократного судимого жителя Ялты. Мужчина рассказал, что между ним и пострадавшим завязался конфликт, во время которого подозреваемый нанес жертве удары ножом в паховую область.
В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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