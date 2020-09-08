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Власть

Прокуратура потребовала от властей Феодосии спасти средневековую башню

Прокуратура потребовала от властей Феодосии спасти средневековую башню

фото © www.tourprom.ru

Расположенный в Феодосии объект культурного наследия – башня Фомы XIV века – пришел в аварийное состояние из-за того, что местные власти не предпринимали никаких мер для сохранения памятника.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Установлено, что башня Фомы (XIV век) отнесена к объектам культурного наследия федерального значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия, – сообщили в прокуратуре. – Установлено, что объект культурного наследия находится в аварийном состоянии, влекущем утрату объекта, в связи с чем нуждается в проведении противоаварийных, консервационных работ, направленных на обеспечение сохранности объекта».

По данным прокуратуры, администрация Феодосии не принимает меры, направленные на сохранение объекта культурного наследия и на поддержание его в надлежащем техническом состоянии. Кроме этого, не исполняются обязанности по недопущению ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, которая не благоустроена.

Прокурор внес в адрес главы администрации города представление, которое находится на рассмотрении. Прокуратура взяла на контроль результаты устранения выявленных нарушений.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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