Прогноз погоды в Крыму на вторник 8 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 8 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе.), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (ночью и утром местами туман.), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 93 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 95 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью около 20 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 97 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 92 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 97 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 30, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 96 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 30, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 96 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 97 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью около 16 градусов. Ветер северо-западный 5 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 96 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 23, в Севастополе - 23, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 30, на Кипре - 29, в Одессе - 24, в Сочи - 26, в Турции - 30, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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