Продажу льготных авиабилетов в Крым продлили до конца октября

Продажа субсидированных билетов на авиасообщение с Крымом продлена до конца октября.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Симферополь».

«Продажа льготных билетов будет осуществляться на рейсы в Архангельск, Иваново, Сыктывкар, Нижнекамск, Нижний Новгород и Чебоксары и обратно в Крым», - говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидией распространяются на граждан Российской Федерации в возрасте до 23 лет, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Кроме того, льготные проездные доступны инвалидам I группы любого возраста и сопровождающему, а также ребенку-инвалиду, инвалиду с детства II или III группы и сопровождающему лицу. Кроме того, льготой могут воспользоваться члены многодетных семей, при этом необходимо будет предоставить подтверждающий статус документ.

По субсидированным тарифам возможен бесплатный провоз багажа весом до 23 кг и ручной клади весом до 10 кг. На каждом рейсе количество мест по субсидированным тарифам ограничено.

Ранее был продлен период выполнения рейсов в Крым и обратно из Сыктывкара до 21 октября, из Архангельска и Нижнего Новгорода до 22 октября, а из Чебоксар до 23 октября. Все перелеты будут выполняться бортами Boeing-737.

15 августа Международный аэропорт Симферополь поставил рекорд приема пассажиров, обслужив почти 45 тысяч человек. В первой половине августа воздушная гавань приняла и отправила 611,5 тыс. пассажиров, что на 26,6% превышает аналогичные показатели прошлого года. За этот период аэропорт принял и отправил 3,6 тысячи регулярных рейсов, что на 365 больше, чем за этот же период в 2019 году.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Судаке на три недели закроют дорогу из-за съемок фильма. В Судаке в связи с проведением съемок художественного фильма «Пальмира» вводится ограничение движения транспорта на автодороге Судак – Миндальное – Солнечная Долина до урочища Бугаз.

Лучшим водителем такси в Севастополе снова стала женщина. Жительница Севастополя Марина Саушкина вновь стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России – 2020».

«Тавриду» заберут у Крыма. Федеральную трассу «Таврида», которую 27 августа, после завершения строительства официально открыл президент России Владимир Путин, в 2021 году передадут в федеральную собственность.

В Севастополе с начала осени начнут штрафовать за парковку на газонах. С 8 сентября в Севастополе автомобилистам будут выписывать штрафы за парковку на газонах.