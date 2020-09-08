Происшествия
При пожаре в Ялте спасены шесть и эвакуированы тридцать человек
Минувшим вечером из горящей многоэтажки в Ялте были спасены шесть и эвакуированы еще тридцать человек.
Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
В 17.55 поступило сообщение, что из окон расположенной на 12-м этаже квартиры по ул. Весенняя виден дым и женщина просит о помощи. По прибытию на место происшествия сотрудники пожарно-спасательных служб выяснили, что причиной возгорания стало короткое замыкание в шахте кабельного канала, вследствие чего произошло сильное задымление. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
«Сотрудники газодымозащитной службы провели аварийно-спасательные работы, – сообщили в пресс-службе. – Из задымленного помещения спасено шесть человек, двое из которых дети, эвакуированы еще тридцать человек, в том числе семеро детей».
На улице Никанорова в Симферополе пожарные успели спасти мужчину из огня. Ранним утром произошло возгорание в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Сотрудники пожарно-спасательного отряда также эвакуировали десять человек из других квартир.
В конце августа в жилом доме по улице Кирова в Керчи прогремел взрыв. В результате происшествия загорелась квартира на одном из верхних этажей, находившаяся в помещении женщина погибла.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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