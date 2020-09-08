Новая реальность: ограничения подачи воды в Крыму будут минимум до марта

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Председатель правительства региона Юрий Гоцанюк попросил жителей Симферополя, Бахчисарая, Симферопольского и Бахчисарайского районов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Графики подачи питьевой воды в Симферополе и пригородах, введенные из-за засухи, могут сохраниться до марта 2021 года, сообщил во вторник на своей странице в Facebook председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода в большинстве районов города и окрестных населенных пунктах подается по часам утром и вечером.

«Прошу жителей Симферополя, Бахчисарая, Симферопольского и Бахчисарайского районов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и быть готовыми к тому, что графики подачи воды могут действовать до марта следующего года», - написал Гоцанюк.

Он отметил, что продолжается поиск источников для наполнения водохранилищ. «Нам необходимо увеличить подъем артезианской воды до 70 тыс. кубических метров ежесуточно. Активно проводятся консультации с представителями научного сообщества. Предлагаются различные варианты по изысканию альтернативных источников водообеспечения населения питьевой водой, один из них - подача воды в систему водоснабжения из реки Салгир», - добавил Гоцанюк.

Он отметил, что в последнее время жители Симферополя жалуются на несоблюдение графиков подачи воды. «Подача воды происходит в строгом соответствии с утвержденными графиками. Однако из-за состояния водопроводных сетей и особенностей рельефа конкретной местности, с давлением подачи воды возможны точечные проблемы. Эта ситуация известна и, безусловно, будет решаться, в том числе за счет модернизации силового оборудования и насосов, замена которых происходит в настоящее время. В этом нам оказывают действенную помощь коллеги с материка», - написал Гоцанюк.

На решение проблемы потерь в водопроводных сетях выделено 230 млн рублей, также предусмотрены дополнительные средства на текущий ремонт и оперативное устранение возникающих аварий, добавил он. «Предприятием «Вода Крыма» сформированы дополнительные аварийные бригады, которые в кратчайшие сроки должны устранять порывы. Кроме того, принято решение заявиться в федеральную целевую программу по реконструкции действующих и строительству новых водопроводных сетей. Надеюсь, федеральное правительство пойдет нам навстречу в этом вопросе», - сообщил Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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