Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: На лечении в ковидных госпиталях Крыма находится 951 пациент ● Количество жертв COVID-19 в Севастополе достигло 20 человек ● Который день больше 10: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● Стабильно много: в Крыму 46 новых заражений коронавирусом ● Фотографии толп детей под школами дошли до главы Севастополя
Названы возможные сроки испытаний российской вакцины от COVID-19 на детях
фото © pravda.com.ua
Испытание российской вакцины от коронавируса на детях может начаться через девять месяцев после завершения испытаний препарата на взрослых.
Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Такие исследования среди детей могут начаться, когда полностью закончатся исследования на взрослых, то есть закончится пострегистрационная фаза. 3–4 месяца будут вводить, последнему введут, отсчитайте еще полгода. Девять месяцев получается», — цитирует специалиста ТАСС.
По словам Гинцбурга, необходимо провакцинировать две трети населения – порядка 70-75 млн жителей. При этом речь не идет о полной победе над самим вирусом, а лишь о вакцинации.
Ранее стало известно, что в России за первую половину 2020 года было зарегистрировано 47 712 случаев заражения коронавирусом у детей. По данным Роспотребнадзора, у 32 процентов несовершеннолетних заболевание протекало бессимптомно, а у 49,9 процента — в легкой форме. В то же время тяжелая форма заболевания была зафиксирована у 0,2 процента детей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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