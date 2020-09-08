Названа новая дата сдачи дороги-долгостроя в Севастополе

Открыть рабочее движение по Камышовскому шоссе от улицы Шевченко до развязки на 5-м километре обещают к 20 ноября.

Об этом заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«К 20-му ноября у нас вообще с учетом Шевченко будет полностью рабочее движение и освещение по всей трассе. Останется доделать только боковины, условно говоря, тротуары, облагородить все и так далее», – заявил он.

Сейчас работы на участке около улицы Шевченко не ведутся. По словам Михаила Развожаева, все силы рабочих сконцентрированы сейчас на других участках, чтобы открыть движение от так называемого «огурца» до Фиолентовского кольца к 10 сентября.

А вот уберут ли установленные лежачие полицейские на трассе – пока не ясно, однако, по словам главы города, на Камышовом может появиться делиниатор - полимерный бордюр, который используется как дорожная разметка и разделитель полос движения..

«По поводу лежачих полицейских надо будет вместе с ГИБДД еще раз посмотреть. Все-таки сами лежачие полицейские – не очень правильная история на такой скоростной трассе. Вот то, что нужно будет делиниатор ставить обязательно, которого нет в проекте – это да, потому что делиниатор позволяет обеспечить хоть какой-то раздел», - сообщил Развожаев.

Он отметил, что качество финального слоя асфальта на шоссе не будет уступать трассе «Таврида».

Напомним, Камышовское шоссе – один из проблемных севастопольских долгостроев, подрядчики на котором менялись, а сроки сдачи – сдвигались.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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