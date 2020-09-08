Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Количество жертв COVID-19 в Севастополе достигло 20 человек ● Который день больше 10: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● Стабильно много: в Крыму 46 новых заражений коронавирусом ● Фотографии толп детей под школами дошли до главы Севастополя ● Детсад в Феодосии закрыли из-за ротавируса у детей
На лечении в ковидных госпиталях Крыма находится 951 пациент
Выздоровело с начала пандемии 1867 человек, из них 22 – за последние сутки.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1646 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 125 человек, в стационарах находятся 1386 человек, изолировано в обсерваторы – 135 человек.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 2891 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 951 человек, выписано с выздоровлением — 1867.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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