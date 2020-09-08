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Коронавирус в Крыму

На лечении в ковидных госпиталях Крыма находится 951 пациент

16:13 вторник, 8 сентября 2020

Выздоровело с начала пандемии 1867 человек, из них 22 – за последние сутки.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1646 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 125 человек, в стационарах находятся 1386 человек, изолировано в обсерваторы – 135 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 2891 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 951 человек, выписано с выздоровлением — 1867.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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