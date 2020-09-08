Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.0
воздух +27
море +24

Власть

Московские выпускники едут в Севастополь за образованием

В этом году в главный вуз Севастополя поступило рекордное число абитуриентов из России.

Доля студентов, поступивших в Севастопольский государственный университет из-за пределов Крымского полуострова, стала рекордной в 2020 году – из регионов России приехали учиться более трети первокурсников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ректора университета Владимира Нечаева.

Ранее благодаря дистанционным инструментам, введенным в связи с пандемией коронавируса, в СевГУ поступило рекордное число заявлений от абитуриентов: от желающих учиться на бюджетной основе по направлениям бакалавриата и специалитета – около 15 тыс. (в прошлом году около 10 тыс.), всего – более 21 тыс.

«Опасения наши не оправдались, мы набрали на все направления обучения 3,16 тыс. человек – больше, чем в прошлом году. И у нас количество абитуриентов «с материка» впервые больше, чем количество севастопольцев и количество крымчан – 38% набора», – рассказал Нечаев.

По данным вуза, поступивших крымчан – 31,2%, жителей Севастополя – 30,7%. Среди регионов, откуда приехали абитуриенты, лидируют Краснодарский край, Ростовская, Свердловская и Челябинская области, а также Москва.

Ректор добавил, что также вырос конкурс на бюджетные места и средний балл ЕГЭ поступающих. При этом на бакалавриате наибольший конкурс был традиционно на направлении «Юриспруденция», однако выросла популярность педагогических специальностей, IT-направлений, а также Института развития города, где учат архитекторов, дизайнеров, специалистов по сельскому хозяйству и туризму.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Детсад в Феодосии закрыли из-за ротавируса у детей. Детский сад в Феодосии закрыли из-за обнаружения ротавируса у воспитанников.

Крымский университет объявил дополнительный прием абитуриентов на бюджетные места. Крымский федеральный университет (КФУ) проведет дополнительный набор на свободные бюджетные места по программам бакалавриата очной формы обучения по 16-ти направлениям подготовки.

Собака - на столе, дети - в обмороке: в Севастополе директор школы написала заявление о клевете. Страшные новости распространяются о происходящем в балаклавской школе.

Крымские родители жалуются на рекламу в школьных электронных журналах. В Министерстве образования в ответ советуют установить бесплатные блокировщики спама.

Водный кризис
Военные перекрыли реку в Крыму, качают воду в Симферополь

Военные перекрыли реку в Крыму, качают воду в Симферополь фото

Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной.

Коронавирус в Крыму
Который день больше 10: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

Который день больше 10: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

За минувшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Происшествия
В Крыму в море унесло катамаран с людьми

В Крыму в море унесло катамаран с людьми

В поселке Алупка прогулка на катамаране едва не закончилась трагедией.

Власть
Стало известно, чем будут прививать крымчан от гриппа

Стало известно, чем будут прививать крымчан от гриппа

Вакцина поможет «легко» встретить коронавирус.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации