Московские выпускники едут в Севастополь за образованием

В этом году в главный вуз Севастополя поступило рекордное число абитуриентов из России.

Доля студентов, поступивших в Севастопольский государственный университет из-за пределов Крымского полуострова, стала рекордной в 2020 году – из регионов России приехали учиться более трети первокурсников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ректора университета Владимира Нечаева.

Ранее благодаря дистанционным инструментам, введенным в связи с пандемией коронавируса, в СевГУ поступило рекордное число заявлений от абитуриентов: от желающих учиться на бюджетной основе по направлениям бакалавриата и специалитета – около 15 тыс. (в прошлом году около 10 тыс.), всего – более 21 тыс.

«Опасения наши не оправдались, мы набрали на все направления обучения 3,16 тыс. человек – больше, чем в прошлом году. И у нас количество абитуриентов «с материка» впервые больше, чем количество севастопольцев и количество крымчан – 38% набора», – рассказал Нечаев.

По данным вуза, поступивших крымчан – 31,2%, жителей Севастополя – 30,7%. Среди регионов, откуда приехали абитуриенты, лидируют Краснодарский край, Ростовская, Свердловская и Челябинская области, а также Москва.

Ректор добавил, что также вырос конкурс на бюджетные места и средний балл ЕГЭ поступающих. При этом на бакалавриате наибольший конкурс был традиционно на направлении «Юриспруденция», однако выросла популярность педагогических специальностей, IT-направлений, а также Института развития города, где учат архитекторов, дизайнеров, специалистов по сельскому хозяйству и туризму.

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