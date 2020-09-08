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Власть

Мониторинг пляжей: в Феодосии обнаружили незаконные аттракционы

Мониторинг пляжей: в Феодосии обнаружили незаконные аттракционы

фото © Крым.реалии

В Министерстве курортов туризма Крыма сообщают, что в ходе очередного рейда по пляжам зафиксировали незаконную работу аттракционов.

«На пляже ИП Васильев А.А в Феодосии зафиксирован, не внесенный в утвержденную схему пляжа, без разрешительных документов и без согласования с администрацией города, подвесной аттракцион, организованный для полетов вдоль пляжа. Аттракцион был расположен в непосредственной близости к пункту проката, между пляжной территорией и автодорогой», – сказано в сообщении ведомства.

Указывается, что по данному факту инициирована проверка до конца недели специалистами Гостехнадзора. Арендатору пляжа выписали штраф.

Также, по данным властей, в пункте проката в с. Береговое зафиксировано нарушение правил эксплуатации водного мотоцикла. Информацию направили в транспортную полицию.

Комментарии арендаторов пляжей относительно штрафов и незаконной работы аттракционов отсутствуют.

До этого сообщалось, что при мониторинге пляже в Судаке от администрации города потребовали более тщательной уборки городской набережной, а также оштрафовали арендаторов пляжей за недостаточное количество матросов-спасателей.

До этого Министерство курортов и туризма Крыма выявило нарушения на пляжах в Сакском районе. В частности, там не убирают мусор.

Ранее крымские власти сообщали, что пляжи в Саках и Ялте лидируют по количеству нарушений.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Власти уверены, что есть туристы, планирующие вернуться в Крым на отдых. Сотрудники Министерства курортов и туризма РК продолжают проводить соцопрос туристов, которые отдохнули в Крыму.

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