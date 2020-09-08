Власть
Мониторинг пляжей: в Феодосии обнаружили незаконные аттракционы
фото © Крым.реалии
В Министерстве курортов туризма Крыма сообщают, что в ходе очередного рейда по пляжам зафиксировали незаконную работу аттракционов.
«На пляже ИП Васильев А.А в Феодосии зафиксирован, не внесенный в утвержденную схему пляжа, без разрешительных документов и без согласования с администрацией города, подвесной аттракцион, организованный для полетов вдоль пляжа. Аттракцион был расположен в непосредственной близости к пункту проката, между пляжной территорией и автодорогой», – сказано в сообщении ведомства.
Указывается, что по данному факту инициирована проверка до конца недели специалистами Гостехнадзора. Арендатору пляжа выписали штраф.
Также, по данным властей, в пункте проката в с. Береговое зафиксировано нарушение правил эксплуатации водного мотоцикла. Информацию направили в транспортную полицию.
Комментарии арендаторов пляжей относительно штрафов и незаконной работы аттракционов отсутствуют.
До этого сообщалось, что при мониторинге пляже в Судаке от администрации города потребовали более тщательной уборки городской набережной, а также оштрафовали арендаторов пляжей за недостаточное количество матросов-спасателей.
До этого Министерство курортов и туризма Крыма выявило нарушения на пляжах в Сакском районе. В частности, там не убирают мусор.
Ранее крымские власти сообщали, что пляжи в Саках и Ялте лидируют по количеству нарушений.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Конкурс непризнанных: россиянка выбрала Абхазию при сравнении с Крымом. Российская туристка, которая отдыхала в Абхазии и Крыму, сравнила оба курорта и назвала лучший из них.
Туристы в Крыму жалуются на стоимость проживания и питания. Курортный сезон в Крыму в этом году состоялся, однако остается ряд проблемных вопросов, требующих решения.
Власти уверены, что есть туристы, планирующие вернуться в Крым на отдых. Сотрудники Министерства курортов и туризма РК продолжают проводить соцопрос туристов, которые отдохнули в Крыму.
Власти уверены, что за два месяца лета в Крыму отдохнуло 3,5 миллиона туристов. В августе в Крыму отдохнуло 2 106,3 тыс. туристов, это на 15,3% выше аналогичного периода прошлого года.
Новая реальность: ограничения подачи воды в Крыму будут минимум до марта
Председатель правительства региона Юрий Гоцанюк попросил жителей Симферополя, Бахчисарая, Симферопольского и Бахчисарайского районов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
В Севастополе подростки-хулиганы изрисовали новый парк «Учкуевка» фото
«Выкладывайте, я все равно не из Севастополя!» — говорила «горе-художница».
В Крыму школьникам раздали дневники с украинскими названиями фото
Ученикам одной из крымских школ за родительский счет закупили «Дневники крымского школьника» с переименованным Украиной аэропортом.
Военные перекрыли реку в Крыму, качают воду в Симферополь
Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной.
6 часов назад
Крымские дома из надгробий и на костях фото
14 часов назад
В страшной аварии под Севастополем пострадали три человекафото
8 часов назад
В Крыму в море унесло катамаран с людьми
В поселке Алупка прогулка на катамаране едва не закончилась трагедией.