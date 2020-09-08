Крымские дома из надгробий и на костях

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Десятки симферопольских зданий построены из надгробий с крымских кладбищ. Сколько их по всему Крыму – такой статистики не существует. Но надгробия регулярно обнаруживают в домах разных городов и сел полуострова.

Весной в Симферополе ремонтировали железнодорожный техникум. Сняли штукатурку, на стенах – эпитафии.

Вот одна из них – маленькой девочке было всего 2 года. Имя не сохранилось, только фамилия – Петрова.

Немалая часть центра крымской столицы построена на кладбищах: город рос и нужна была земля. В десятках зданий Симферополя использованы могильные плиты. Профессор, доктор исторических наук, глава «Клуба старожилов Симферополя» Владимир Поляков рассказывает, что эта практика была введена в СССР в 1920-х годах.

– В двадцать седьмом году появилась теория вторичного использования надгробных камней. Строят эту школу и камни используют. Баня, которая на площади Советской – ее называли Первая Советская – после дождя рухнула штукатурка и обнажились плиты, русские надгробия. Университет Ярослава Мудрого – красивое такое здание. После дождя обвалилась штукатурка – караимские надгробия.

Даже во время строительства детского центра «Артек» использовали надгробия. По воспоминаниям работников музея, в 1952 году туда приехал известный турецкий поэт Назым Хикмет. Он поднимался в лагерь «Кипарисный» и вместо ступеньки увидел могильную плиту с изречением из Корана. В тот же день ее убрали.

Как отмечает кандидат исторических наук Сергей Громенко, такая практика в СССР стала повсеместной.

– Это уже была абсолютно сознательная политика борьбы с религией и искоренения всех этих вещей.

В границах симферопольских улиц Красноармейская, Училищная, Футболистов, Крылова, Курцовская раньше располагалось старое крымскотатарское кладбище.

В конце 1950-х годов в Крым буквально на два дня смог попасть известный крымскотатарский ученый Рефат Аппазов.

Вот как он описал в своей автобиографической книге «Следы в сердце и памяти» увиденный им тогда общественный туалет на могиле: »...Я по виду и по запаху определил, что это была обычная грязная уборная, запачканная снаружи ничуть не меньше, чем внутри. Тут же бросились в глаза несколько ровных белых камней, послуживших основанием для сырых кирпичей, из которых были слеплены стены. К своему ужасу я сразу заметил на камнях надписи, сделанные арабской вязью. Большего потрясения, чем я испытал в эти минуты, не испытывал никогда в жизни. Конечно же, это были надмогильные камни от разрушенного татарского кладбища. У меня перехватило в горле, я не мог ни дышать, ни плакать, ни кричать…».

Позже на месте крымскотатарских кладбищ построили дома, двадцать первую школу, детский сад.

Могильные плиты как строительный материал – это был не только советский практицизм, считает кандидат исторических наук Сергей Громенко.

– Вот, например, когда в Севастополе отобрали костел, из него сделали кинотеатр, а туалет расположили в алтаре. Ну это абсолютно невозможно представить, что это случилось просто так. Советская власть унижала погибших своих врагов.

В Симферополе были снесены и немецкие могилы, и караимские, и часть первого гражданского кладбища. На улице Крылова, которая раньше называлась Кладбищенской, сохранились два дома: смотрителя кладбища и настоятеля церкви.

Дом на улице Севастопольской 30/3 строили для семей командиров Красной армии, тоже с использованием надгробий. Он стоит на месте склепа графа Александра Де Мезона. Главный вход симферопольской школы №14 расположен на месте погребения героев Альминского сражения – первой крупной битвы Крымской войны.

Некоторые крымчане самостоятельно спасают надгробия. Так поступал ныне уже покойный коллекционер древностей из Старого Крыма Аким Гиясов. Он сделал из своего дома музей. Надгробия находил просто на улицах и на обочинах – ими мостили дороги к дачам.

Иногда надгробия попадают в крымские музеи. Когда несколько лет назад в Симферополе на улице Кирова, 54 начали сносить часть банно-прачечного комплекса так называемой Первосоветской бани, увидели, что помещения сделаны из надгробий. Большую часть строители отвезли на свалку, несколько целых удалось спасти. Их хранят в Музее истории Симферополя. Но это редкость.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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