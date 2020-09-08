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Общество

Крымчанка требует у медиков и чиновников миллионы рублей за нерожденного ребенка

Крымчанка требует у медиков и чиновников миллионы рублей за нерожденного ребенка

фото © Новый день

Жительница Севастополя требует миллионы рублей в качестве компенсации за нерожденного ребенка.

Как сообщили в Ленинском районном суде Севастополя, женщина своевременно встала на учет по беременности, наблюдалась по плану, никаких патологий в предродовый период ни у нее, ни у плода не выявили.

Почувствовав схватки, она вызвала «скорую помощь», которая доставила ее в горбольницу №5. Во время осмотра при поступлении в медучреждение женщина чувствовала себя нормально, плод подавал признаки жизни. Однако ребенок так и не родился: он умер в утробе матери.

Жительница Севастополя считает, что трагедия произошла из-за халатности врачей и низкого качества услугу в медучреждении. Она требует 4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. В роли ответчиков выступают ГБЗУС «Городская больница №5 «Центр охраны здоровья матери и ребенка», департамент здравоохранения Севастополя и ООО «СМК «Крыммедстрах».

В тексте использованы материалы: Новый день

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