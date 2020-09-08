Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стабильно много: в Крыму 46 новых заражений коронавирусом ● Фотографии толп детей под школами дошли до главы Севастополя ● Детсад в Феодосии закрыли из-за ротавируса у детей ● Семь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Севастополе ● В Крыму выделили почти 12 млн рублей на работу обсерваторов
Который день больше 10: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
фото © gazetauzao.ru
За минувшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Известно, что все заболевшие – местные жители. Одна из новых пациенток недавно вернулась в город из поездки в другой регион, где заразились остальные – не уточняется. Младшему из заболевших 36 лет, старшему – 80 лет.
Кроме того, после выздоровления из больниц города были выписаны еще четыре человека. Таким образом, с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 590 человек. В настоящий момент в стационарах находится 108 человек.
Выздоровели 434 человека, 20 человек умерло.
Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки были зарегистрированы 46 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии – 2891 случай.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стабильно много: в Крыму 46 новых заражений коронавирусом. За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции.
Семь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Севастополе. Семь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в Севастополе за сутки.
В Крыму выделили почти 12 млн рублей на работу обсерваторов. Правительство Республики Крым поручило выделить 11,8 миллиона рублей из резервного фонда региона на обеспечение работы обсерваторов, в которых проходят период изоляции по подозрению на новую коронавирусную инфекцию.
Количество жертв COVID-19 в Крыму достигло 34. За сутки в Крыму скончался пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, говорится в сводке регионального Минздрава.
Военные перекрыли реку в Крыму, качают воду в Симферополь фото
Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной.
Который день больше 10: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
За минувшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
В Крыму в море унесло катамаран с людьми
В поселке Алупка прогулка на катамаране едва не закончилась трагедией.
«Тавриду» заберут у Крыма
Федеральную трассу «Таврида», которую 27 августа, после завершения строительства официально открыл президент России Владимир Путин, в 2021 году передадут в федеральную собственность.
6 сентября
Стало известно, чем будут прививать крымчан от гриппа
Вакцина поможет «легко» встретить коронавирус.