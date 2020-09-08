Который день больше 10: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

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За минувшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Известно, что все заболевшие – местные жители. Одна из новых пациенток недавно вернулась в город из поездки в другой регион, где заразились остальные – не уточняется. Младшему из заболевших 36 лет, старшему – 80 лет.

Кроме того, после выздоровления из больниц города были выписаны еще четыре человека. Таким образом, с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 590 человек. В настоящий момент в стационарах находится 108 человек.

Выздоровели 434 человека, 20 человек умерло.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки были зарегистрированы 46 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии – 2891 случай.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стабильно много: в Крыму 46 новых заражений коронавирусом. За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции.

Семь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Севастополе. Семь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в Севастополе за сутки.

В Крыму выделили почти 12 млн рублей на работу обсерваторов. Правительство Республики Крым поручило выделить 11,8 миллиона рублей из резервного фонда региона на обеспечение работы обсерваторов, в которых проходят период изоляции по подозрению на новую коронавирусную инфекцию.

Количество жертв COVID-19 в Крыму достигло 34. За сутки в Крыму скончался пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, говорится в сводке регионального Минздрава.