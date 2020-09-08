Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Который день больше 10: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● Стабильно много: в Крыму 46 новых заражений коронавирусом ● Фотографии толп детей под школами дошли до главы Севастополя ● Детсад в Феодосии закрыли из-за ротавируса у детей ● Семь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Севастополе
Количество жертв COVID-19 в Севастополе достигло 20 человек
В Севастополе скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Он стал 20-й по счету жертвой коронавируса в городе.
Как и в большинстве случаев до этого, мужчина находится в «зоне риска» по возрасту.«Зарегистрирована смерть мужчины в возрасте 79 лет. Течение болезни было осложнено тяжелой двусторонней вирусной пневмонией», - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
Кроме того, за сутки в городе было зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на утро 8 сентября, в больницах Севастополя проходят лечение 108 человек с подтвержденным коронавирусом. А всего с начала года опасной инфекцией заразились 590 человек.
В Крыму число жертв от COVID-19 уже достигло 34 человек, всего коронавирусом с начала пандемии заразились 2891 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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