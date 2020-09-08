Количество жертв COVID-19 в Севастополе достигло 20 человек

В Севастополе скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Он стал 20-й по счету жертвой коронавируса в городе.

Как и в большинстве случаев до этого, мужчина находится в «зоне риска» по возрасту.«Зарегистрирована смерть мужчины в возрасте 79 лет. Течение болезни было осложнено тяжелой двусторонней вирусной пневмонией», - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Кроме того, за сутки в городе было зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на утро 8 сентября, в больницах Севастополя проходят лечение 108 человек с подтвержденным коронавирусом. А всего с начала года опасной инфекцией заразились 590 человек.

В Крыму число жертв от COVID-19 уже достигло 34 человек, всего коронавирусом с начала пандемии заразились 2891 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крыму выделили почти 12 млн рублей на работу обсерваторов. Правительство Республики Крым поручило выделить 11,8 миллиона рублей из резервного фонда региона на обеспечение работы обсерваторов, в которых проходят период изоляции по подозрению на новую коронавирусную инфекцию.