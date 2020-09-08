Какой сегодня праздник 8 сентября

фото © pixabay.com

Сегодня, 8 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Сретение Владимирской иконы Божией матери

Владимирская икона Божией матери, по преданию, написана евангелистом Лукою на доске из того стола, за которым трапезовало Святое Семейство: Спаситель, Богородица и праведный Иосиф Обручник. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет».

Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз в году (по новому стилю 3 июня, 6 июля, 8 сентября). Наиболее торжественное празднование совершается 8 сентября, установленное в честь сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву.

День Бородинского сражения

8 сентября отмечается День воинской славы России — День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год). Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Бородинская битва не стала переломным моментом в кампании 1812 года, поскольку сражение закончилось неопределенным для обеих сторон результатом. Французские войска под командованием Наполеона не смогли одержать решающую победу над русскими войсками под командованием генерала Михаила Кутузова, достаточную для победы во всей кампании.

Бородинское сражение считается одним из самых кровопролитных сражений 19 века. По самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало 8500 человек, или каждую минуту — рота солдат. Некоторые дивизии потеряли до 80% состава. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных и почти полтора миллиона ружейных выстрелов.

Наталья Овсяница

Народный праздник «Наталья Овсяница» отмечается 8 сентября (по старому стилю - 26 августа). Православная церковь в этот день чтит память мучеников Адриана и Наталии. Другие названия праздника: «Адриан и Наталия», «Наталья Овсяница и Адриян Осенний», «Овсяницы», «Рябинники». Адриану и Наталии 8 сентября молились о любви и мире супругов, об упрочении и покровительстве семейного очага. Перед Владимирской иконой Пресвятой Богородицы (1395) им молились и при нападении врагов.

Также сегодня, 8 сентября, отмечают такие праздники:

- День финансиста России

- День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых

- Международный день грамотности (International Literacy Day)

- День памяти блаженной Марии Дивеевской

- День Новороссийской военно-морской базы ВМФ РФ

- Международный день солидарности журналистов (International Day of Journalists Solidarity)

- День посиделок на кухне

- Всемирный день журавля (World Crane Day)

- Рождество Божьей Матери у западных христиан

- Всемирный день физиотерапии (World Physical Therapy Day)

- День семьи в Казахстане

- День отца в Латвии

- День дедушек и бабушек (National Grandparents Day) в США, Канаде

- День Родины (Day of the Homeland) в Германии

- День экологически устойчивого дома (Sustainable House Day) в Австралия

Сегодня именины празднуют: Аттик, Адриан, Сисиний, Наталия.

Что происходило 8 сентября в прошлые годы

1380 - войско монголо-татар под руководством хана Мамая потерпело поражение от русских войск в Куликовской битве (это было первым шагом к освобождению русских земель от ордынской зависимости).

1514 - русские войска потерпели поражение от армии Великого княжества Литовского и Королевства Польского в битве под Оршей (эта победа имела только небольшой положительный тактический эффект для поляков и литовцев, а в стратегическом плане ничего не принесла).

1636 - основан Гарвардский университет (назван в честь английского миссионера и благодетеля Джона Гарварда, на сегодняшний день постоянно входит в тройку лучших ВУЗов мира).

1801 - в Санкт-Петербурге (Россия) заложен Казанский кафедральный собор.

1886 - основан один из крупнейших городов АфрикиЙоханнесбург (находится в ЮАР).

1914 - военный летчик Петр Нестеров (известен как летчик, которому удалось совершить фигуру высшего пилотажамертвая петля, также известна, как «петля Нестерова») погиб, впервые совершив воздушный таран.

1930 - изобретен незаменимый канцелярский товарскотч.

1941 - началась Блокада Ленинграда (героическая оборона города длилась 872 дня).

1943 - Италия капитулировала во Второй мировой войне, о данном политическом решении объявил король Виктор Эммануил III.

1989 - в Киеве основан Народный рух Украины (политическое движение с преобладанием в нем участников с национал-демократическими взглядами).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 сентября. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 7 сентября. Сегодня, 7 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 6 сентября. Сегодня, 6 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 5 сентября. Сегодня, 5 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Ялте в седьмой раз состоится «Мисс Крым - 2020». В Ялте 13 сентября пройдет конкурс красоты «Мисс Крым-2020». За титул и корону будут бороться 15 девушек в возрасте от 16 до 22 лет.