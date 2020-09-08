Гулять придется много: власти России сформировали график выходных на 2021 год

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В Минтруда России сформировали предложения о графике выходных дней в новогодний период.

Об этом сообщает РБК.

Согласно проекту постановления выходные дни со 2 и 3 января предлагается перенести на 31 декабря и 5 ноября соответственно, а выходной с 20 февраля - на 22 февраля.

Таким образом, календарь нерабочих дней 2021 году будет выглядеть следующим образом: с 1 по 10 января; с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; c 12 по 14 июня; c 4 по 7 ноября; 31 декабря.

Новогодние каникулы также предлагается продлить до 10 января. Данное предложение формировалось с учетом интересов организаций и различных категорий граждан. Пишет RT со ссылкой на ТАСС.

«Это позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», - говорится в сообщении.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель. В этот период школьники уходят на каникулы, поэтому задействовать школы как избирательные участки будет проще.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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