Власть
Гнилые водоросли у севастопольского «Аквамарина» бульдозером сгребают в море
Кадры варварской очистки пляжа в районе севастопольского отеля «Аквамарин» опубликовал НТС.
Груды гниющих водорослей, выброшенных штормами, 5 сентября вместе с галечным покрытием пляжа сгребались бульдозером прямо в воду. Водный кодекс Российской Федерации запрещает хозяйственную деятельность, связанную с загрязнением моря в его 500-метровой охранной зоне.
Такой сброс может привести к образованию заморных зон у берега. Наказания и штрафы за подобную «очистку» прописаны также в статье 8.13 «Нарушение правил охраны водных объектов» Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Журналисты направляют соответствующие запросы в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор, а также в департамент городского хозяйства за пояснить, кем выполнялись эти работы.
Напомним, в апреле этого года севастопольцы ночью зафиксировали скрываемые земляные работы на пляже у «Аквамарина». Кто их выполнял и зачем, властям выяснить не удалось.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
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