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Власть

Гнилые водоросли у севастопольского «Аквамарина» бульдозером сгребают в море

Кадры варварской очистки пляжа в районе севастопольского отеля «Аквамарин» опубликовал НТС.

Груды гниющих водорослей, выброшенных штормами, 5 сентября вместе с галечным покрытием пляжа сгребались бульдозером прямо в воду. Водный кодекс Российской Федерации запрещает хозяйственную деятельность, связанную с загрязнением моря в его 500-метровой охранной зоне.

Такой сброс может привести к образованию заморных зон у берега. Наказания и штрафы за подобную «очистку» прописаны также в статье 8.13 «Нарушение правил охраны водных объектов» Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Журналисты направляют соответствующие запросы в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор, а также в департамент городского хозяйства за пояснить, кем выполнялись эти работы.

Напомним, в апреле этого года севастопольцы ночью зафиксировали скрываемые земляные работы на пляже у «Аквамарина». Кто их выполнял и зачем, властям выяснить не удалось.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

Ранее Новости Крыма сообщали:

Проблему «ржавой» воды в Симферополе обещают решить до конца недели. Генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов пообещал до конца текущей недели решить проблему качества водопроводной воды в поселке Грэсовский под Симферополем.

За емкостями для воды в Симферополе будут следить видеокамеры. Места установки емкостей для дополнительного обеспечения водой жителей Симферополя будут оборудованы камерами видеонаблюдения.

Власти предупреждают, что в Симферополе будут отклонения в графиках подачи воды. Несоответствие графикам реальных режимов подачи воды ожидается в четырех селах Симферопольского района и девяти микрорайонах крымской столицы.

Керчь получит 11,3 млн рублей на «непредвиденные расходы» из-за взрыва. Правительство Крыма выделяет из резервного фонда 11,3 млн рублей в связи с взрывом и пожаром в многоэтажке, который произошел в августа в Керчи.

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