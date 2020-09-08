Гнилые водоросли у севастопольского «Аквамарина» бульдозером сгребают в море

Кадры варварской очистки пляжа в районе севастопольского отеля «Аквамарин» опубликовал НТС.

Груды гниющих водорослей, выброшенных штормами, 5 сентября вместе с галечным покрытием пляжа сгребались бульдозером прямо в воду. Водный кодекс Российской Федерации запрещает хозяйственную деятельность, связанную с загрязнением моря в его 500-метровой охранной зоне.

Такой сброс может привести к образованию заморных зон у берега. Наказания и штрафы за подобную «очистку» прописаны также в статье 8.13 «Нарушение правил охраны водных объектов» Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Журналисты направляют соответствующие запросы в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор, а также в департамент городского хозяйства за пояснить, кем выполнялись эти работы.

Напомним, в апреле этого года севастопольцы ночью зафиксировали скрываемые земляные работы на пляже у «Аквамарина». Кто их выполнял и зачем, властям выяснить не удалось.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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