Фотографии толп детей под школами дошли до главы Севастополя

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Помочь разобраться с ситуацией должна закупка градусников и открытие дополнительных входов.

Новая система пропуска детей в школу стала одной из острых тем в Севастополе с началом нового учебного года. Глава региона Михаил Развожаев попросил у подчиненных объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг учебных заведений.

«Что за столпотворение во дворах происходит? Если график есть, значит, они <обучающиеся – прим.> должны приходить в разное время, правильно? И успеть пройти в школу, у вас термометров не хватает?», – спросил Михаил Развожаев у главы департамента образования Севастополя Елены Богомоловой.

По словам директора профильного департамента, в начале учебного года действительно были зафиксированы отдельные замечания, в том числе, фотографии, опубликованные родителями школьников.

«Оперативно разбирались – добавляли, открывали входы. На сегодняшний день все проблемы были решены», – заявила Елена Бомоголова, отметив, что учреждения не испытывают недостатка термометров.

Тем не менее, глава региона распорядился дополнительно закупить термометры для школьных нужд, и поручил разобраться с вопросом пропуска детей в школу.

Как сообщалось, в первую неделю учебного года севастопольские школьники и их родители столкнулись со столпотворениями при входе в учебные заведения.

Согласно новым правилам, на уроки ребята приходят по определенному графику – на каждый класс выделено по 15 минут, за которые детям должны измерить температуру. Однако составленные графики постоянно сбивались, а на десятки учеников был выделены один или два градусника.

В тексте использованы материалы: Форпост

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