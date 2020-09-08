Акции и бонусы букмекерских контор 2020

Букмекеры часто запускают различные акции и специальные предложения. Например, можно получить бонус в БК за первый депозит или после регистрации. Либо поучаствовать в программе лояльности, делая ставки на спорт и получая материальные призы.

Наш рейтинг букмекерских контор по бонусам показывает, какие компании сейчас предлагают акции и конкурсы своим игрокам. Используйте его, чтобы посмотреть все предложения БК, а также ознакомиться с условиями.

Что предлагают букмекеры

Акции букмекерских контор в России запускаются в нескольких форматах. Это могут быть как привычные любителям ставок вознаграждения, так и оригинальные конкурсы.

Вот неполный список того, что предлагается игрокам:

- Награды за регистрацию. Начисляются сразу же после открытия счета и прохождения идентификации.

- Приз за первый депозит. Пополнив счет в первый раз, клиент получает дополнительные денежные средства

- Конкурсы прогнозов. Применяются в некоторых БК на регулярной основе, либо запускаются в честь крупного события.

- Возврат проигрыша. Контора может вернуть деньги проигравшим, если их пари соответствовало условиям.

- Кешбэк. БК возвращает игрокам процент от суммы ставки в случае, если она оказалась проигрышной или начисляет вне зависимости от исхода события.

- Награда за серию ставок. Игроки, которые ставят часто, могут рассчитывать на дополнительные призы, если букмекер имеет подобную систему вознаграждения.

- Программы лояльности. Клиенты получают награды за то, что долго играют в одной и той же БК.

Вознаграждение может выдаваться разными способами. Например, фрибет – это право на бесплатную ставку. Но такое пари должно соответствовать условиям фрибетов в БК. Либо премия может быть начислена как чистая сумма на денежный счет.

Некоторые компании предлагают материальные призы. От футболок и брелков, заканчивая автомобилями и даже квартирами.

Наш рейтинг

Здесь публикуются лучшие бонусы букмекерских контор 2020. Это те предложения, которые сейчас действуют у легальных российских компаний.

Указывается формат, максимальная сумма возможного выигрыша и срок действия. Кроме того можно ознакомиться с подробными условиями. С помощью этой информации, любители ставок всегда могут получить новые акции и бонусы букмекеров на сегодня.

Рекомендуем обращать внимание на условия получения награды. Неправильная трактовка условий может привести к потере времени и денег. Мы стараемся описать правила понятно даже для начинающего игрока. Но всегда стоит перепроверить информацию в официальных источниках.

FAQ

Все ли букмекеры предлагают призы?

Нет, одни компании (их мало) не предоставляют игрокам таких вознаграждений. Другие - запускают акции периодически. Но большинство БК на рынке имеет те или иные бонусные предложения.

Что такое отыгрыш?

Отыгрыш – это использование полученного приза для совершения ставки перед тем, как вывести его на денежный счет. Обычно, чтобы отыграть полученную сумму, необходимо заключить пари на определенный коэффициент.

Могу ли я участвовать в нескольких акциях одновременно?

Это зависит от правил БК. Часто конторы запрещают игрокам подобное участие. Либо правила могут быть организованы таким образом, чтобы они не пересекались.

Где я могу посмотреть все предложения вместе?

На нашем сайте, в разделе «Бонусы».

По материалам с сайта https://stavkinasport.com/vse-bonusy-bukmekerov/

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