Происшествия
За неделю в Крыму потушили свыше сотни пожаров
Также за этот период крымские спасатели 6 раза привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате были спасены 9 человек.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
— За отчетный период было ликвидировано 106 пожаров, из них 72 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, зафиксировано 7 происшествий на воде, спасено 5 человека. В горно-лесной зоне проведено 4 поисково-спасательных операций, спасено 6 человек. Кроме того, было ликвидировано 4 лесных пожара, — сообщили в МЧС.
Министр также сообщил, что всего с начала текущего года спасены 895 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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