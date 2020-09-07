За емкостями для воды в Симферополе будут следить видеокамеры

Места установки емкостей для дополнительного обеспечения водой жителей Симферополя будут оборудованы камерами видеонаблюдения.

Об этом сообщила глава администрации города Елена Проценко на совещании по вопросам водоснабжения крымской столицы.

«Мы пригласили на совещание провайдеров, хотим отработать с ними, чтобы у нас было видеонаблюдение там, где находятся емкости. Думаю, они пойдут нам навстречу и помогут. Мы предварительно проговорили, думаю, что мы найдем понимание», – сказала Проценко.

Ранее сообщалось, что в Симферополе вандалы начали ломать емкости для воды. Так, за первые сутки было пробито топором пять емкостей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Керчь получит 11,3 млн рублей на «непредвиденные расходы» из-за взрыва. Правительство Крыма выделяет из резервного фонда 11,3 млн рублей в связи с взрывом и пожаром в многоэтажке, который произошел в августа в Керчи.

На решение проблем с водой в Крыму выделили еще 63,5 млн рублей. Совет министров Республики Крым распорядился выделить 63,5 миллиона рублей из резервного фонда на решение водных проблем региона.

Кабмин России выделил Крыму дополнительные деньги на вывоз мусора. Девять регионов, включая Республику Крым, получат дополнительные средства на поддержку операторов, занимающихся вывозом бытовых отходов.

Воды стало еще меньше: в Крыму начался еще более жесткий этап ограничений. В Симферополе с понедельника, 7 сентября, вводится почасовая подача питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ.