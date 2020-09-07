Водный кризис
Развитие сюжета: Сколько ржавчины получают с водой крымчане ● Засуха в Крыму отразилась на урожае зерновых ● В «Воде Крыма» переложили на ЖЭКи ответственность за отсутствие воды в высотках ● Новые скважины для Крыма несут серьезную опасность ● В Крыму воду для питья хотят собирать из ливневок
Воды стало еще меньше: в Крыму начался еще более жесткий этап ограничений
фото © Новости Крыма
В Симферополе с понедельника, 7 сентября, вводится почасовая подача питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ.
Начинается третий и самый жесткий этап ограничений. Теперь жители города и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов будут получать воду утром и вечером, потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки.
4 сентября глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что для снабжения Симферополя водой будут пробиты дополнительные скважины.
Также для увеличения мощности насосных станций по прокачке воды в водохранилище будут привлечены и силы Министерства обороны России.
Для решения вопросов с водоснабжением в Крыму появился специальный оперативный штаб. Он будет собираться дважды в неделю — в понедельник и пятницу.
Напоминаем, что это не прихоть властей, а вынужденная мера: график отключения воды в Крыму введен, потому что донельзя обмелели водохранилища, снабжающие столицу региона и ряд других населенных пунктов. Почасовая подача воды коснулась не только Симферополя, но пригородных сел и Бахчисарайского района.
Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Через три года Севастополь ждет море без грязных стоков. Госконтракт на строительство КОС «Южные» подписали Единая дирекция капитального строительства Севастополя и ООО «Региональная строительная компания» (РСК).
Неизвестный сливал канализацию в симферопольский ручей. Неизвестный сливал канализацию в ручей Мокрый Лог в Железнодорожном районе Симферополя.
Ялта подготовилась к отопительному сезону на 90 процентов. Данная работа началась еще весной, сразу по окончанию предыдущего отопительного сезона, и проводилась на протяжении всего лета.
В «Воде Крыма» переложили на ЖЭКи ответственность за отсутствие воды в высотках. Количество аварий на сетях на сегодняшний день уменьшилось, причина отсутствия воды по графику в высотках кроется в системе подкачки.
Количество жертв COVID-19 в Крыму достигло 34
За сутки в Крыму скончался пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, говорится в сводке регионального Минздрава.
В Крыму снизилось количество новых заражений коронавирусом
За 6 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.
В Керченском проливе спасли людей с терпящей бедствие яхты
Сотрудники главного управления МЧС России по Крыму оказали помощь людям, находившимся на борту яхты в Керченском проливе.
«Тавриду» заберут у Крыма
Федеральную трассу «Таврида», которую 27 августа, после завершения строительства официально открыл президент России Владимир Путин, в 2021 году передадут в федеральную собственность.
22 часа назад
Сколько ржавчины получают с водой крымчане
В социальных сетях жители Симферополя и Симферопольского района, страдающие от засухи, массово жалуются на качество воды, которую они получают.