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Водный кризис

Воды стало еще меньше: в Крыму начался еще более жесткий этап ограничений

08:34 понедельник, 7 сентября 2020
Воды стало еще меньше: в Крыму начался еще более жесткий этап ограничений

фото © Новости Крыма

В Симферополе с понедельника, 7 сентября, вводится почасовая подача питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ.

Начинается третий и самый жесткий этап ограничений. Теперь жители города и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов будут получать воду утром и вечером, потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки.

4 сентября глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что для снабжения Симферополя водой будут пробиты дополнительные скважины.

Также для увеличения мощности насосных станций по прокачке воды в водохранилище будут привлечены и силы Министерства обороны России.

Для решения вопросов с водоснабжением в Крыму появился специальный оперативный штаб. Он будет собираться дважды в неделю — в понедельник и пятницу.

Напоминаем, что это не прихоть властей, а вынужденная мера: график отключения воды в Крыму введен, потому что донельзя обмелели водохранилища, снабжающие столицу региона и ряд других населенных пунктов. Почасовая подача воды коснулась не только Симферополя, но пригородных сел и Бахчисарайского района.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым.

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