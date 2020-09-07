Власти предупреждают, что в Симферополе будут отклонения в графиках подачи воды

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Несоответствие графикам реальных режимов подачи воды ожидается в четырех селах Симферопольского района и девяти микрорайонах крымской столицы.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения на трубопроводе Д=1200, 7 сентября будет отклонение от графика снабжения сел Ана-Юрт, Айкаван, Акрополис, Строгановка, СТ «Горки», СТ «Строитель», микрорайонов Хошкельды, Белое, Луговое, Свобода, ул. Куйбышева, проспект Победы, ул. Лермонтова, ул. Б.Куна, ул. Бородина, прилегающих улиц и переулков», – предупредили в администрации.

Ранее было принято решение, что из-за засухи в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах будут введены графики подачи воды. Ограничения вводятся в три этапа, первый этап начался 24 августа, второй – со 2 сентября, а третий стартует сегодня.

При этом глава Крыма Сергей Аксенов поручил справедливо распределить воду между потребителями и составить удобные графики ее подачи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

На решение проблем с водой в Крыму выделили еще 63,5 млн рублей. Совет министров Республики Крым распорядился выделить 63,5 миллиона рублей из резервного фонда на решение водных проблем региона.

Кабмин России выделил Крыму дополнительные деньги на вывоз мусора. Девять регионов, включая Республику Крым, получат дополнительные средства на поддержку операторов, занимающихся вывозом бытовых отходов.

Воды стало еще меньше: в Крыму начался еще более жесткий этап ограничений. В Симферополе с понедельника, 7 сентября, вводится почасовая подача питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ.

Сколько ржавчины получают с водой крымчане. В социальных сетях жители Симферополя и Симферопольского района, страдающие от засухи, массово жалуются на качество воды, которую они получают.