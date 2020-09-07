Власть
В Судаке на три недели закроют дорогу из-за съемок фильма
В Судаке в связи с проведением съемок художественного фильма «Пальмира» вводится ограничение движения транспорта на автодороге Судак – Миндальное – Солнечная Долина до урочища Бугаз.
Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Движение транспорта по данному участку будет временно прекращаться в периоды с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. В периоды времени с 7:00 до 9:00 и с 18:00 до 20:00 транспорт будет пропускаться «по окончании кадра».
Ограничения продлятся с 19 сентября по 6 октября. При этом съемочная группа «Пальмиры» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит отнестись с пониманием к их работе.
Продюсер фильма - Алексей Учитель, режиссер - создатель лент «Союз спасения», «Адмиралъ» и «Викинг» Андрей Кравчук. В центре сюжета ленты саперы отряда разминирования, задача которых – спасти от разрушения Пальмиру, а вместе с ней и древнейшие памятники цивилизации.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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