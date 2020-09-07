В Севастополе за месяц выявили 149 нетрезвых водителей

В Севастополе за последний месяц лета сотрудники госавтоинспекции выявили 149 нетрезвых водителей.

Об этом сообщает управление МВД в Севастополе.

«Только за август месяц было проведено 6 оперативно-профилактических мероприятий по выявлению водителей в состоянии опьянения, в том числе и методом сплошной проверки. В ходе профилактических рейдов выявлено 149 водителей, в том числе 13 водителей доставлены в отделы полиции для последующего привлечения к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

В полиции предупреждают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное и уголовное наказание.

Ранее в Севастополе возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали 14 человек. По версии полиции, виновник ДТП в Севастополе был пьян.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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