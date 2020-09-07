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Коронавирус в Крыму

В Крыму выделили почти 12 млн рублей на работу обсерваторов

11:10 понедельник, 7 сентября 2020

Правительство Республики Крым поручило выделить 11,8 миллиона рублей из резервного фонда региона на обеспечение работы обсерваторов, в которых проходят период изоляции по подозрению на новую коронавирусную инфекцию.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Совета министров республики.

«Выделить <…> министерству здравоохранения Республики Крым средства на непредвиденные расходы по финансовому обеспечению и (или) возмещению затрат мероприятий по функционированию обсерваторов и соблюдению норм санитарно-противоэпидемического режима непрерывного медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из эпидемиологически неблагополучных территорий по коронавирусной инфекции», - говорится в тексте распоряжения.

За расходование выделенных бюджетных средств Минздрав республики обязан будет отчитаться перед правительством до 25 декабря 2020 года.

По состоянию на 5 сентября 2020 года в обсерваторах Крыма находится 135 человек. 

Обсерваторы были введены в Республике Крым с начала пандемии коронавируса. Первоначально в них помещались все граждане, прибывшие в Крым из других регионов России или из-за рубежа. Затем, когда ограничительные меры были частично и полностью отменены, обсерваторы оставили только для размещения прибывающих из-за границы, затем отменили и для них. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крыму выявили 72 новых случая коронавируса. За 5 сентября на территории Республики Крым подтверждено 72 новых случая коронавирусной инфекции.

В Крыму еще одну больницу закрывают под COVID-госпиталь: срочно нужны врачи. В Республике Крым откроют еще один госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией – на базе ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница».

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